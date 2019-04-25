Маргарита Симоньян рассказала, что ее сын в три года считал себя девочкой

Недавнее признание Шарлиз Терон о том, что она воспитывает своего сына как девочку, вызвало неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала эту новость и рассказала об отношении к детям, которые не принимают свой пол.

Вслед за Ксенией Бородиной, осудившей методы воспитания детей Шарлиз Терон, на эту тему высказалась и Маргарита Симоньян. Супруга Тиграна Кеосаяна поведала об отношении к поощрению трансгендерности у детей на примере собственного сына Баграта. Журналистка призналась, что в три года Баграт называл себя девочкой, говорил о себе в женском роде и просил покупать ему платья. В том же возрасте сын Шарлиз Терон отказался считать себя мальчиком.

Симоньян рассказала, что сразу поняла: Баграт всего лишь копирует поведение своей старшей сестры. Поэтому в семье журналистки желание сына стать девочкой не поощрялось, и теперь мальчик интересуется не платьями, а динозаврами и планетами. «Интересно, что бы произошло, если бы мы поддержали его желание быть девочкой, заставляя его гордиться этим желанием, чувствовать себя особенным и уникальным», — задумалась Симоньян.

1 2 3 4 5 6 Маргарита Симоньян высказала свое отношение к поощрению трансгендерных наклонностей у детей

Журналистка также призналась, что и сама в детстве не сразу примирилась со своим полом. «Я даже пыталась пройти под радугой, потому что мне рассказали, что так можно стать мальчиком, если ты девочка», — рассказала подписчикам Маргарита.