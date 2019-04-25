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Маргарита Симоньян рассказала, что ее сын в три года считал себя девочкой

Недавнее признание Шарлиз Терон о том, что она воспитывает своего сына как девочку, вызвало неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала эту новость и рассказала об отношении к детям, которые не принимают свой пол.

Вслед за Ксенией Бородиной, осудившей методы воспитания детей Шарлиз Терон, на эту тему высказалась и Маргарита Симоньян. Супруга Тиграна Кеосаяна поведала об отношении к поощрению трансгендерности у детей на примере собственного сына Баграта. Журналистка призналась, что в три года Баграт называл себя девочкой, говорил о себе в женском роде и просил покупать ему платья. В том же возрасте сын Шарлиз Терон отказался считать себя мальчиком.

 
 

Симоньян рассказала, что сразу поняла: Баграт всего лишь копирует поведение своей старшей сестры. Поэтому в семье журналистки желание сына стать девочкой не поощрялось, и теперь мальчик интересуется не платьями, а динозаврами и планетами. «Интересно, что бы произошло, если бы мы поддержали его желание быть девочкой, заставляя его гордиться этим желанием, чувствовать себя особенным и уникальным», — задумалась Симоньян.

  • Маргарита Симоньян
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    Маргарита Симоньян высказала свое отношение к поощрению трансгендерных наклонностей у детей
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Журналистка также призналась, что и сама в детстве не сразу примирилась со своим полом. «Я даже пыталась пройти под радугой, потому что мне рассказали, что так можно стать мальчиком, если ты девочка», — рассказала подписчикам Маргарита.

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25 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Persona Stars, Legion-Media.ru, East News
Теги

Шарлиз Терон, Маргарита Симоньян

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Мудрая женщина, наблюдательная. Дети действительно обезьянничают за всеми, играют, кем только не притворяются. И собачкой, и кошечкой, и директором, и бабушкой, и динозавром. Как раз в 3 года и появляются все эти ролевые игры. Это ж не значит, что надо всё подряд поощрять. Терон просто радостно пиарится на сыночке, кто б про нее вспомнил, если б не эти закидоны.

  • Да здравствует продолжение травли Терон. Кто вообще сказал, что платья для девочек? Сегодня для девочек, а завтра для мальчиков. Скоро вообще вся одежда станет унисекс. Как переживете, консерваторы? Да и вообще вам какое дело, лишь бы осудить кого. А Симоньян та еще прощeлыга, человек положивший на честь, совесть и достоинство. Она думает ее кто-то слушать станет? Высокого о себе мнения однако.

  • голос разума)

  • Осудить - основа русского менталитета. Что-то я не вижу, как западные звезды кинулись полоскать Терон, зато наши недозвезды взялись за это смело, невзирая на то, что их мнения собственно никто не спрашивал. Не будет у нас хорошо, пока головы зашоренные.

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