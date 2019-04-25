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Вслед за Ким Кардашьян ее сестра Кайли Дженнер нарастила волосы ниже пояса

21-летняя Кайли Дженнер предстала перед фолловерами в новом образе. Знаменитость нарастила волосы вслед за старшей сестрой Ким Кардашьян, которая около месяца назад опубликовала фото с новой прической.

Кайли Дженнер выложила в Инстаграм фото в новом образе. На снимке знаменитость предстала в коротком белом платье с длинной бахромой, дополнив образ крупными золотыми серьгами и кольцами. Но внимание фолловеров привлек не наряд Кайли, а ее длинные, доходящие до бедер волосы.

Возможно, юная миллионерша последовала примеру своей сестры Ким Кардашьян, которая около месяца назад предстала перед поклонниками с волосами едва ли не до пят. Наращенные волосы Кайли оказались несколько короче, однако, произвели не меньшее впечатление на фолловеров.

«Хорошие волосы = хороший день», — подписала фото Дженнер. Надо сказать, что знаменитость любит экспериментировать с волосами: она довольно часто меняет прически, появляясь на публике то с розовым каре, то с платиновыми локонами. 

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25 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Кайли Дженнер, Ким Кардашьян

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Если только для фотосессии. В жизни, такое простоволосие, смотрится нелепо.

  • Гость

    Если только для фотосессии. В жизни, такое простоволосие, смотрится нелепо.

    По ходу сейчас это трэнд - Кардашьяны, Лопез, Боня и т.д. Лично у меня эти длиннющие волосы ниже пятой точки ассоциируются с кентавром🤷‍♀️

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