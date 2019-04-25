Вслед за Ким Кардашьян ее сестра Кайли Дженнер нарастила волосы ниже пояса

21-летняя Кайли Дженнер предстала перед фолловерами в новом образе. Знаменитость нарастила волосы вслед за старшей сестрой Ким Кардашьян, которая около месяца назад опубликовала фото с новой прической.

Кайли Дженнер выложила в Инстаграм фото в новом образе. На снимке знаменитость предстала в коротком белом платье с длинной бахромой, дополнив образ крупными золотыми серьгами и кольцами. Но внимание фолловеров привлек не наряд Кайли, а ее длинные, доходящие до бедер волосы.

Возможно, юная миллионерша последовала примеру своей сестры Ким Кардашьян, которая около месяца назад предстала перед поклонниками с волосами едва ли не до пят. Наращенные волосы Кайли оказались несколько короче, однако, произвели не меньшее впечатление на фолловеров.

1 2 3 4 5 6 Кайли Дженнер нарастила волосы вслед за Ким Кардашьян

«Хорошие волосы = хороший день», — подписала фото Дженнер. Надо сказать, что знаменитость любит экспериментировать с волосами: она довольно часто меняет прически, появляясь на публике то с розовым каре, то с платиновыми локонами.