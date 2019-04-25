Ирина Шейк в секси-смокинге на презентации нового «скандального» аромата Jean Paul Gaultier

33-летняя Ирина Шейк поучаствовала в торжественном ужине, посвященном выходу нового аромата Scandal от Jean Paul Gaultier, лицом которого с недавнего времени является.

Недавно Ирина Шейк стала лицом аромата Scandal от Jean Paul Gaultier. 24 апреля Ирина Шейк прилетела в Париж, чтобы поучаствовать в торжественном мероприятии, посвященном выходу парфюма. Поводом для вечеринки стал не только выпуск нового аромата, но и день рождения самого Жан-Поля Готье.



Мероприятие было столь же необычным, как дизайнерские решения Jean Paul Gaultier: перед гостями выступали полуодетые жонглеры и артисты травести-шоу. Сама Ирина Шейк охотно фотографировалась с гостями торжества и танцевала с эффектными травести-дивами.



1 2 3 4 5 6 Недавно Ирина Шейк стала лицом марки Jean Paul Gaultier

Для светского мероприятия супермодель предпочла наряд, напоминающий тот, в котором она появилась в рекламе парфюма Scandal. Вместо короткого платья-жакета Шейк выбрала удлиненную модель с глубоким декольте.

