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Ирина Шейк в секси-смокинге на презентации нового «скандального» аромата Jean Paul Gaultier

33-летняя Ирина Шейк поучаствовала в торжественном ужине, посвященном выходу нового аромата Scandal от Jean Paul Gaultier, лицом которого с недавнего времени является.

Недавно Ирина Шейк стала лицом аромата Scandal от Jean Paul Gaultier. 24 апреля Ирина Шейк прилетела в Париж, чтобы поучаствовать в торжественном мероприятии, посвященном выходу парфюма. Поводом для вечеринки стал не только выпуск нового аромата, но и день рождения самого Жан-Поля Готье.

Мероприятие было столь же необычным, как дизайнерские решения Jean Paul Gaultier: перед гостями выступали полуодетые жонглеры и артисты травести-шоу. Сама Ирина Шейк охотно фотографировалась с гостями торжества и танцевала с эффектными травести-дивами.

Для светского мероприятия супермодель предпочла наряд, напоминающий тот, в котором она появилась в рекламе парфюма Scandal. Вместо короткого платья-жакета Шейк выбрала удлиненную модель с глубоким декольте.

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25 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Ирина Шейк, Jean Paul Gaultier

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ирина супер😘

  • Какая же она красивая😍

  • Не переношу её брррр 😣

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