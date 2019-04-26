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На 92-м году жизни умерла актриса Элина Быстрицкая

Сегодня скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление директора Малого театра, где выступала актриса.

Актриса снималась в кино с 1950 года, а с 1958 года начала играть в Малом театре. Любовь зрителей ей принесла роль Аксиньи в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».

4 апреля Быстрицкая отметила свой 91-й день рождения. Тогда актрису поздравил президент России Владимир Путин. «Вы всегда трудитесь вдохновенно, с полной самоотдачей», — подчеркнул глава государства в своем поздравлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.

В последние годы артистка боролась с тяжелой болезнью. «Сегодня в больнице в реанимации после тяжелой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая», — сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. В данный момент родные актрисы еще не заявили о времени и месте похорон. Тем не менее «РИА Новости» пишет, что, возможно, прощание с Быстрицкой состоится в понедельник в театре, где она работала. Друзья народной артистки СССР выразили надежду, что она будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

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26 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru, Владимир Мусаэльян, Евгений Кассин, Александр Коньков, Михаил Строков/ТАСС
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Элина Быстрицкая

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Настоящая Аксинья, потрясающая благородная красота. Прекрасная долгая творческая жизнь.

  • Восхищала в роли Кручининой "Без вины виноватые", столько душевности, столько эмоций, столько переживаний, потрясающе! Да, 92 года, болезнь, муки всё вроде бы понятно, но вопреки этому печаль от потери великой Актрисы захлёстывает...((

  • Красивая женщина! Земля пухом. Один мой знакомый живёт с ней в одном доме, говорил как на Др ей несут столько цветов, что весь подъезд усыпан ими.

  • Любим. Скорбим.

  • Редкой красоты женщина.

  • Она прекрасная актриса и женщина потрясающая красота русская, некоторые в 70 хуже выглядят, а она в свои года очень даже. жаль ее. Земля пухом когда похоронили, а здесь только вечная память усопшей, какой след оставила в творчестве, такую долгую жизнь прожить.🕯🕯🕯🙏🙏🙏

  • Примите соболезнования.

  • Очень красивая.Жаль. Царствие небесное.

  • Какая же она была красавица! не то что эти современные... которые все на одно лицо. Уходят таланты и легенды кино, а на смену им приходят страшные внешне и бездарные по игре.

  • Уходит и уходит достойное поколение великих актеров, актрисс, такого таланта как у них нет у нынешних актрисулек, и рядом не стояли, царство небесное Великой женщине🙏

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