Бритни Спирс выписалась из психиатрической клиники

26 апреля в прессе появились доказательства того, что Бритни Спирс выписалась из психиатрической лечебницы, откуда ее встретил возлюбленный Сэм Асгари.

Как сообщили западные СМИ, включая издание TMZ, Бритни Спирс выписалась из психиатрической больницы, где она провела последние 30 дней. 37-летнюю знаменитость отвез домой ее друг Сэм Асгари. По словам очевидцев, пару сопровождал еще один автомобиль с вещами Бритни.

Известно, что суперзвезда была расстроена из-за болезни отца. Состояние певицы еще больше ухудшилось из-за того, что лекарства, которые она принимала, перестали работать.

1 2 3 4 5 6 26 апреля Бритни Спирс уехала из психиатрической лечебницы вместе с бойфрендом Сэмом Асгари

Недавно в соцсетях распространились слухи о том, что обратиться в психиатрическую клинику певицу заставили родственники. Первой на обвинения отреагировала сестра знаменитости Джейми Линн Спирс, которая ответила хейтерам гневным постом. А вскоре и сама Бритни опровергла эти слухи, записав для подписчиков видео-опровержение.