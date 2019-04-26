Бритни Спирс выписалась из психиатрической клиники

Как сообщили западные СМИ, включая издание TMZ, Бритни Спирс выписалась из психиатрической больницы, где она провела последние 30 дней. 37-летнюю знаменитость отвез домой ее друг Сэм Асгари. По словам очевидцев, пару сопровождал еще один автомобиль с вещами Бритни.
Известно, что суперзвезда была расстроена из-за болезни отца. Состояние певицы еще больше ухудшилось из-за того, что лекарства, которые она принимала, перестали работать.
Недавно в соцсетях распространились слухи о том, что обратиться в психиатрическую клинику певицу заставили родственники. Первой на обвинения отреагировала сестра знаменитости Джейми Линн Спирс, которая ответила хейтерам гневным постом. А вскоре и сама Бритни опровергла эти слухи, записав для подписчиков видео-опровержение.