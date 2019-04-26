Певица Слава встала на защиту Ольги Бузовой после ее интервью с Ксенией Собчак

Недавно в Сети появился новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Ольга Бузова. По ходу интервью ведущая упрекнула певицу в том, что та разменивается на выступления в небольших городках «с ужасными залами». Певица Слава отреагировала на эти слова, опубликовав в Инстаграме полный возмущения пост.

Практически каждый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» вызывает ожесточенные споры в Сети из-за своего противоречивого содержания. Не остаются в стороне от обсуждений и знаменитости. После выхода интервью с Ольгой Бузовой свое мнение о нем высказала певица Слава. Ее возмутил пренебрежительный тон ведущей, с которым она высказалась про маленькие города, где выступает Бузова.

По мнению Собчак, Бузова себя обесценивает. Ведущая аргументирует это бешеной популярностью певицы и удивляется, почему крупным площадкам та предпочитает провинциальные клубы. «Ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут. А при этом ты по уровню популярности своих клипов не хуже, чем они, но ты это делаешь. И себя таким образом принижаешь», — заявила Ольге Ксения.

Чтобы выразить свое мнение о высказывании Собчак, Слава записала для подписчиков видео. «Это сказал человек, который баллотировался в президенты!», — возмутилась Слава. По мнению певицы, люди, живущие в маленьких городах, не виноваты в том, что не могут предоставить для звезды большой зал. Слава также поддержала Ольгу Бузову в готовности выступать в любом городе, где есть ее поклонники.

1 2 3 4 5 6 Недавно вышел новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!»

Бузова не оставила без внимания пост Славы, поблагодарив коллегу по цеху за поддержку. «Настоящий артист должен выступать в любом уголке мира, в любом зале где его ждут и хотят увидеть!» — написала в комментариях к видео певица.