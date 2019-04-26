Наталья Водянова повезла 89-летнюю бабушку в роскошное путешествие по Франции

37-летняя Наталья Водянова отправилась в путешествие по югу Франции вместе с детьми и своей 89-летней бабушкой Ларисой Гавриловной.

Супермодель Наталья Водянова продолжает показывать Европу своей бабушке Ларисе Гавриловне. Четверг, 25 апреля, знаменитость провела с семьей. Вместе с детьми и, конечно же, бабушкой Водянова отправилась в Сен-Поль-де-Ванс — коммуну на юго-востоке Франции.

Модель выложила снимки, сделанные во время путешествия, в свой Инстаграм. Часть фото Наталья опубликовала в инстаграм-историях, но кадром с любимой бабушкой она поделилась на своей страничке. «Как я счастлива, что моя бабушка увидела это прекрасное место», — написала Водянова.

1 2 3 4 5 6 Наталья Водянова отправилась в путешествие по югу Франции вместе со своей бабушкой Ларисой Гавриловной

Подписчики Натальи были в восторге от милого фото, а сама знаменитость с удовольствием отвечала им в комментариях. Водянова рассказала, что Лариса Гавриловна — бабушка по материнской линии, а еще назвала ее «лягушкой-путешественницей» за любовь к длительным поездкам.