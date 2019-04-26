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«Мы готовы стонать»: Влад Топалов честно показал пробуждение своей семьи в пять утра

Недавно Влад Топалов опубликовал в Инстаграме видео своего типичного семейного пробуждения с Региной Тодоренко. Певец удивил и растрогал фолловеров своей откровенностью.

На видео, опубликованном Владом Топаловым, певец лежит в кровати вместе с женой Региной Тодоренко и маленьким сыном Мишей. Влад пожаловался подписчикам на необходимость рано вставать из-за малыша. По его словам, их с Региной маленький сын просыпается в пять часов утра.

«Дети — цветы жизни! Собери букет и подари бабушке! Вот такое у меня сегодня настроение утром!» — написал Топалов под видео. Многие подписчики отметили, что им тоже знакомы подобные чувства из-за маленьких детей.

  • Влад Топалов, Регина Тодоренко
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    Недавно Влад Топалов опубликовал в Инстаграме видео своего типичного семейного пробуждения
    Смотреть галерею

Регина Тодоренко и Влад Топалов совсем недавно стали родителями, однако новый статус не мешает им и дальше строить карьеру. Телеведущая, например, регулярно берет сына на съемки, совмещая работу и процесс воспитания малыша.

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26 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Влад Топалов, Регина Тодоренко

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Хорошая пара. Желаю им счастья!

  • Совсем помешались на своем инстаграме. Не успели глаза продрать, тут же постят что-то, да еще и такое...

  • Интересно она грудью кормит ещё?

  • Фу

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