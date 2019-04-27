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Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»

На днях дочь Алсу стала победительницей последнего сезона шоу «Голос. Дети». Результаты голосования мгновенно вызвали споры в Сети. Не остались в стороне от обсуждения и знаменитости.
Микелла Абрамова
Микелла Абрамова

Победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой вызвала небывалое волнение в Сети. Одним из первых ситуацию прокомментировал Максим Галкин. «Я в шоке от результатов. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр ''Голоса''», — признался он подписчикам.

Максим Галкин
Максим Галкин

В комментариях к посту Максима Галкина отметилась и Наталья Якимчик. «В этом ''Голосе'' было много настоящих талантов и сильных деток! И очень здорово, что среди публичных людей, есть ваша семья, которая за объективность и справедливость, спасибо за это! И конечно, людей не обманешь, таланты будут там, где они должны быть!» — написала она.

Наталья Якимчик
Наталья Якимчик

«Внучка нефтяного магната ''ЛУКойла'' Ралифа Рафиловича Сафина, доченька Алсу победила в конкурсе ''Голос. Дети'' и получила 1 млн рублей... Ну кто бы сомневался, что не победит», — саркастично написал в своем Инстаграме Стас Садальский. Актер уверен, что в шоу были лучшие претенденты на победу.

Стас Садальский
Стас Садальский

Победу Микеллы прокомментировала и Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, которая была наставницей Абрамовой: «Я бы многое могла сказать... Но, я промолчу. Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. Я знаю, что интернет взорван и такого градуса я не чувствовала давно».

Нателла Крапивина
Нателла Крапивина

Не осталась в стороне от споров и сама Лобода. Певица опубликовала подборку снимков участников шоу, среди которых не оказалось дочери Алсу.

Светлана Лобода
Светлана Лобода

Однако были и знаменитости, высказавшие позитивную реакцию на победу. Юлия Ковальчук и вовсе встала на защиту Микеллы, возмутившись травле, которая возникла в соцсетях после ее победы. «Что же происходит с нашим обществом и главное с сердцами наших людей?» — спросила у подписчиков певица. Высокую оценку пению Абрамовой дал Иосиф Пригожин. Он признался, что просил у Алсу и Яна доверить ему продюсирование дочери.

Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук

Певица Таня Терешина в своем посте, посвященном шоу, и вовсе отметила, что ребенку не место в шоу-бизнесе. «Я желаю деткам побед немного других! Над собой, чтоб ''непроход'' в финал не сломал их, а наоборот», — пояснила знаменитость.

Таня Терешина
Таня Терешина

Как ни удивительно, сама Алсу пока никак не прокомментировала победу своей дочери. 

Более того, из-за потока гневных сообщений певица была вынуждена отключить комментарии к последним трем записям в Инстаграме. Закрыли также и комментарии ко всем недавним постам в официальном аккаунте фан-клуба Алсу.

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27 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин, Светлана Лобода, Максим Галкин, Алсу, Юлия Ковальчук, Стас Садальский, Наталья Якимчик, Татьяна Терешина

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Фальшивая страна, во всем! Кто бы сомневался!

  • Раньше миллион детям не выдавали....баловать не положено, типо заработала)

  • Подписываюсь под каждым словом Садальского. А Ковальчук бы вообще молчала и не позорилась. В одно место лезет без мыла

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