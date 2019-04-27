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«Не путайте мужчин с крепостными»: Анжелика Варум раскрыла 5 секретов крепких отношений из личного опыта

Анжелика Варум решила ответить на появившиеся в Сети слухи о любвеобильности ее супруга Леонида Агутина и написала пост, в котором перечислила секреты крепких отношений на долгие годы.

27 апреля Анжелика Варум написала в Инстаграме пост, посвященный ее отношениям с Леонидом Агутиным. Супруги вместе уже более 20 лет. Певица пожаловалась, что в последнее время получает немало смущающих ее комментариев о неверности мужа. Она решила рассказать подписчикам, на каких принципах они с супругом строят отношения.

«1. Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают. 

2. Любимая для мужчины не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи.

3. Если Вы все же сориентированы на семью и Вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути Вас ждет много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму.

4. Знайте! У Вас всегда есть выбор. Как говорила моя бабушка: ''Колхоз — дело добровольное''.

5. И помните! Пустота в душе мужчины — не самое страшное. Гораздо страшнее — пустота в Вашей собственной душе...», — перечислила Варум (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

  • Анжелика Варум, Леонид Агутин
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    Анжелика Варум ответила хейтерам, обвиняющим ее супруга Леонида Агутина в неверности
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Фолловеры оценили откровенность певицы и согласились с ее тезисами. «Как всегда грамотно и четко!», «Жестко и правильно!», «Вы очень мудрая, притягательная!!! Очень хорошие слова, возьму на заметку!» — написали в комментариях подписчики.

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27 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Анжелика Варум, Леонид Агутин

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Все 5 так называемых советов являются пустым набором слов.

  • Сдать ребенка на воспитание родителям, иметь любовников на стороне, не видеться по полгода, жить отдельно и периодически расходиться) вот их секреты.

  • Да все в общем просто. Хочешь оставаться замужем - оставайся. Не хочешь-разводись. Понятно что в какой-то момент будет и измена, и стихи будут писаться кому-то другому и еще всякого полно может быть, от нас не зависящего. А в сухом остатке только и есть то, что либо тебе приспичило совершать телодвижения, связанные с разводом либо без них все-таки лучше. Ей явно оно не надо, ну и ок.

  • Угу. Раз в полгода встретиться. Пофоткаться для журналов. Счастливейший брак. Ещё 100 лет простоит.

  • Ещё и бабушку приплела для пущей мудрости.

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