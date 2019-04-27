«Не путайте мужчин с крепостными»: Анжелика Варум раскрыла 5 секретов крепких отношений из личного опыта

Анжелика Варум решила ответить на появившиеся в Сети слухи о любвеобильности ее супруга Леонида Агутина и написала пост, в котором перечислила секреты крепких отношений на долгие годы.

27 апреля Анжелика Варум написала в Инстаграме пост, посвященный ее отношениям с Леонидом Агутиным. Супруги вместе уже более 20 лет. Певица пожаловалась, что в последнее время получает немало смущающих ее комментариев о неверности мужа. Она решила рассказать подписчикам, на каких принципах они с супругом строят отношения.

«1. Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают.



2. Любимая для мужчины не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи.



3. Если Вы все же сориентированы на семью и Вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути Вас ждет много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму.



4. Знайте! У Вас всегда есть выбор. Как говорила моя бабушка: ''Колхоз — дело добровольное''.



5. И помните! Пустота в душе мужчины — не самое страшное. Гораздо страшнее — пустота в Вашей собственной душе...», — перечислила Варум (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

1 2 3 4 5 6 Анжелика Варум ответила хейтерам, обвиняющим ее супруга Леонида Агутина в неверности

Фолловеры оценили откровенность певицы и согласились с ее тезисами. «Как всегда грамотно и четко!», «Жестко и правильно!», «Вы очень мудрая, притягательная!!! Очень хорошие слова, возьму на заметку!» — написали в комментариях подписчики.