В день рождения младшей дочери Оксана Самойлова призналась, что мечтала о сыне

27 апреля рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова празднуют день рождения младшей дочери Майи. Интересно, что и у самой Оксаны сегодня день рождения: ей исполнился 31, а малышке — два года. В честь знаменательного события счастливая мама опубликовала пост в Инстаграме.
Самойлова выложила трогательное фото, на котором Джиган целует ручку своей младшей дочери на фоне празднично украшенной стены. Многодетная мать призналась, что до рождения Майи на самом деле мечтала о сыне и даже плакала, когда узнала пол ребенка. Оксана рассказала подписчикам, что до сих пор чувствует вину за это.
Кроме того, жена рэпера опубликовала в инстаграм-историях видео с родов. Оксана отметила, что так необычно прошел ее день рождения два года назад. Джиган тоже поздравил Майю: «С днем рождения, доченька! Майе сегодня исполнилось 2 годика! Будь всегда счастлива, моя малышка!».