В день рождения младшей дочери Оксана Самойлова призналась, что мечтала о сыне

У 31-летней Оксаны Самойловой и ее мужа, 33-летнего рэпера Джигана, трое детей: 7-летняя Ариела, 4-летняя Лея и 2-летняя Майя. В честь дня рождения младшей дочери супруга музыканта опубликовала трогательный поздравительный пост.

27 апреля рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова празднуют день рождения младшей дочери Майи. Интересно, что и у самой Оксаны сегодня день рождения: ей исполнился 31, а малышке — два года. В честь знаменательного события счастливая мама опубликовала пост в Инстаграме.

Самойлова выложила трогательное фото, на котором Джиган целует ручку своей младшей дочери на фоне празднично украшенной стены. Многодетная мать призналась, что до рождения Майи на самом деле мечтала о сыне и даже плакала, когда узнала пол ребенка. Оксана рассказала подписчикам, что до сих пор чувствует вину за это.

1 2 3 4 5 6 В честь 2-летия Майи Оксана Самойлова опубликовала поздравительный пост

Кроме того, жена рэпера опубликовала в инстаграм-историях видео с родов. Оксана отметила, что так необычно прошел ее день рождения два года назад. Джиган тоже поздравил Майю: «С днем рождения, доченька! Майе сегодня исполнилось 2 годика! Будь всегда счастлива, моя малышка!».