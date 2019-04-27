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Сосо Павлиашвили рассказал про измены первой жене, роман с Понаровской и счастливые 22 года со второй супругой

Героем нового выпуска программы «Секрет на миллион» стал Сосо Павлиашвили. В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой 54-летний певец рассказал о главных женщинах в своей жизни.
Сосо Павлиашвили
Сосо Павлиашвили

Основной темой нового выпуска программы «Секрет на миллион» с Сосо Павлиашвили стала личная жизнь певца. Популярному исполнителю всегда приписывали многочисленные романы, поэтому ведущая шоу Лера Кудрявцева подробно расспросила его про самые значимые отношения.

Первая жена Нино

Официальный брак с первой женой Нино Учанейшвили у Сосо продлился пятнадцать лет. Причиной их развода, по словам певца, стало то, что они «просто не виделись» из-за постоянных гастролей. Сосо признался, что изменял жене. Несмотря на это, они с Нино сохранили дружеские отношения. «Мы родственные души», — заявил Павлиашвили. Музыкант рассказал, что чувствует себя виноватым перед бывшей женой.

Лера Кудрявцева и Сосо Павлиашвили
Лера Кудрявцева и Сосо Павлиашвили

Ирина Понаровская

Сосо Павлиашвили и Ирина Понаровская поначалу  просто работали вместе, Сосо писал для Ирины песни. Затем их отношения стали более тесными. Музыкант познакомил избранницу с родителями и сестрой. Стоит отметить, что тогда Павлиашвили был женат на Нино, и у него уже был сын. Яркий роман звезд, тем не менее, быстро закончился. Впоследствии Ирина Понаровская ушла со сцены и уехала в Эстонию. Сама певица об отношениях с Сосо никогда не рассказывала.

Вторая жена Ирина

Со второй женой Ириной Павлиашвили познакомился, когда ей было всего 16 лет. Самому певцу в то время уже исполнилось 32 года. Однако романтические отношения у будущей пары начались, когда девушка уже была совершеннолетней. В то время у певца случились серьезные проблемы со здоровьем, и он даже говорил Ирине, что ей лучше построить жизнь без него. Однако девушка не сдалась. Сосо признался, что в Ирине его подкупила неопытность: «Она не умела целоваться».

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27 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Теги

Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Гарик Мартиросян, Сосо Павлиашвили, Лера Кудрявцева, Ирина Понаровская

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Уверена Соссо всех в шоубизе перетрахнул он мужчина что надо и нисколько он хотел как его хотели наши бледи из шоубиза давалки дешевые!

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