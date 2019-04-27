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Константин Эрнст сделал официальное заявление по итогам шоу «Голос. Дети»

Руководитель Первого канала Константин Эрнст дал официальный комментарий по финалу шоу «Голос. Дети». Он пообещал перепроверить результаты голосования.

Константин Эрнст сделал заявление о результатах проекта «Голос. Дети».  «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — сообщил руководитель Первого канала. Эрнст заявил, что если результаты проверки докажут необходимость изменения системы голосования, организаторы шоу вместе с компанией Talpa решат, как избежать подобных ситуаций в будущем.

Финал и суперфинал проекта прошли 25 апреля. Победителем шоу стала дочь Алсу Микелла Абрамова, набравшая больше всего голосов. Ее победа спровоцировала споры в Сети. Многие интернет-пользователи заподозрили, что результат голосования был не совсем честным. 

  • Константин Эрнст
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    Константин Эрнст сделал официальное заявление по поводу итогов шоу «Голос. Дети»
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Судя по всему, победа Микеллы вызвала сомнения и у руководства Первого канала. «Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступление или произошло по иным причинам — это нам предстоит выяснить», — заявил Константин Эрнст.

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27 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
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Алсу, Константин Эрнст

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Такой взрыв негатива вследствие их действий объективно может только привести к полной потере интереса к этой программе основной доли телезрителей и как следствие выхода в тираж....вот честно оно им надо??

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