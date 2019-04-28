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Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию

«Комсомольская правда» сообщает, что Алла Пугачева пригласила на встречу финалистов шоу «Голос. Дети» и наградила их особой премией.

В прессе появилась информация о том, что Алла Пугачева решила наградить детей, проигравших дочери Алсу Микелле Абрамовой. Певица пригласила четверых ребят в ресторан на Рублевке. По слухам, на встрече с Аллой Борисовной присутствовали Нино Чеснер и Роберт Багратян.

Примадонна наградила детей «Золотой звездой Аллы Пугачевой». Эту премию артистка учредила в 2005 году, и с тех пор каждый год награждает ею молодых дарований. Премия Аллы Борисовны состоит из золотого кулона, который напоминает букву «А», выполненную в форме звезды, а также диплома и денежной премии.

Напомним, что итоги шоу «Голос.Дети» вызвали споры в Сети. Кроме того,  руководство Первого канала признало, что зрительское голосование сопровождалось статистическими аномалиями. Константин Эрнст пообещал разобраться в случившемся.

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28 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
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Алла Пугачева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Гость

    Либо АБ не достались деньги отАбрамовых. либо это тоже входит часть раскуртки Микеллы.Везде пишут и показывают как же дескать было несправедливо приэтом тОЛЬКО МИлеллу показывают а ИМЕНА ДРУГИХ и не называют и не показывают. это и есть пиар

    На кой черт Борисовне этот хайп или деньги Абрамова? А то ж у нее своих денег нет. Смотрела она этот финал и понимала кто достоин был победы , а кто нет. Галкин все у себя в инстаграмме сказал , что болел за Нино , а также Ержана. Она как раз их и позвала + Валеру и Робера , которые также спели великолепно и заслуживал победы

  • Святая женщина АБ. Когда её причислят к лику святых?

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