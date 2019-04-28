Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию

«Комсомольская правда» сообщает, что Алла Пугачева пригласила на встречу финалистов шоу «Голос. Дети» и наградила их особой премией.

В прессе появилась информация о том, что Алла Пугачева решила наградить детей, проигравших дочери Алсу Микелле Абрамовой. Певица пригласила четверых ребят в ресторан на Рублевке. По слухам, на встрече с Аллой Борисовной присутствовали Нино Чеснер и Роберт Багратян.

Примадонна наградила детей «Золотой звездой Аллы Пугачевой». Эту премию артистка учредила в 2005 году, и с тех пор каждый год награждает ею молодых дарований. Премия Аллы Борисовны состоит из золотого кулона, который напоминает букву «А», выполненную в форме звезды, а также диплома и денежной премии.

1 2 3 4 5 6 Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети»

Напомним, что итоги шоу «Голос.Дети» вызвали споры в Сети. Кроме того, руководство Первого канала признало, что зрительское голосование сопровождалось статистическими аномалиями. Константин Эрнст пообещал разобраться в случившемся.