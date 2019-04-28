26-летний манекенщик умер во время показа

Бразильский манекенщик Талес Соарес умер во время шоу, проходящего в рамках Недели моды в бразильском Сан-Паулу.

В воскресенье днем все мировые СМИ облетела новость о трагедии на бразильской Неделе моды — во время шоу скончался один из участников показа. По словам организаторов, перед выходом на подиум Талес Соарес чувствовал себя прекрасно. Однако во время дефиле ему резко стало плохо и он упал. Молодому человеку была оказана скорая медицинская помощь, затем его доставили ​​в больницу, где констатировали смерть. До того, как в зале появились спасатели, гости мероприятия полагали, что падение было частью представления.

После смерти манекенщика в социальных сетях стали появляться кадры с упавшим Соаресом. Видео с трагическим моментом было опубликовано также в Инстаграме самого Талеса. На записи видно, как манекенщик поворачивается к камере спиной и резко падает.

Причины смерти молодого человека пока неизвестны.

