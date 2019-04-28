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26-летний манекенщик умер во время показа

Бразильский манекенщик Талес Соарес умер во время шоу, проходящего в рамках Недели моды в бразильском Сан-Паулу.

В воскресенье днем все мировые СМИ облетела новость о трагедии на бразильской Неделе моды — во время шоу скончался один из участников показа. По словам организаторов, перед выходом на подиум Талес Соарес чувствовал себя прекрасно. Однако во время дефиле ему резко стало плохо и он упал. Молодому человеку была оказана скорая медицинская помощь, затем его доставили ​​в больницу, где констатировали смерть. До того, как в зале появились спасатели, гости мероприятия полагали, что падение было частью представления.

После смерти манекенщика в социальных сетях стали появляться кадры с упавшим Соаресом. Видео с трагическим моментом было опубликовано также в Инстаграме самого Талеса. На записи видно, как манекенщик поворачивается к камере спиной и резко падает.

Причины смерти молодого человека пока неизвестны.

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28 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • У него какая-то странная обувь, с крылышками. В записи видно, что во время разворота он наступил на это крыло, запутавшись в обуви, и упал. А уже во время падения ударился головой. Видимо удар и послужил причиной смерти. Думаю, что ответственность на том, кто спроектировал такую травмоопасную обувь.

  • А по-моему, ему просто стало плохо. Они же вечно на диетах и работают на этих показах чуть ли не по 12 часов, вот сердце и не выдержало.

  • У него пена из рта шла. Может эпилепсия. Но точно споткнулся об шнурки, там такое навороченно в обуви было. Жалко, 26 лет, худенький, под андрогина работал. Они реально перед показами не едят, на энергетиках.

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