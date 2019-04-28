Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Гуф едва не лишился дома из-за сильного пожара

28 апреля в Подмосковье загорелся особняк Гуфа. Пока что 39-летний музыкант никак не комментировал это событие, но заснял случившееся на видео и опубликовал в соцсетях.

В светлый праздник Пасхи дом рэпера Гуфа в подмосковной Апрелевке загорелся из-за пожара в соседнем коттедже. Сам певец не пострадал, а у его особняка обвалилась лишь крыша. Здание, в котором начался пожар, полностью сгорело.

Сам Алексей Долматов никак не прокомментировал инцидент, но выложил в инстаграм-истории видео, не нуждающееся в каких-либо словах. Известно, что пожар произошел утром, а огонь не утихал в течение шести часов.

В Апрелевке Гуф поселился несколько лет назад. На участке рэп-исполнитель отстроил большой дом, а также планировал возвести там звукозаписывающую студию.

Перейти к обсуждению


28 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Рэпер Guf (Алексей Долматов)

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-19 19:45:00
218
Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
Курбан Омаров оскорбительно резко высказался в адрес Сергея Светлакова
71 Комментариев
Гость 2019-04-21 21:18:00
191
во всяком случае, результат говорит о том, что в Украине, видимо, выборы проходят честно. Так что их можно поздравить как минимум с этим. Довольно странно, что страну возглавил человек не из системы гос власти; даже не знаю, если у него нет хоть какого-то управленческого опыта, как он будет справляться со своей работой? Очень любопытно) надеюсь, все будет хорошо у них, искренне этого желаю)
СМИ провозгласили победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины
82 Комментариев
Гость 2019-04-21 00:43:00
156
После такого жить не хочется. Я очень сочувствую всем женщинам, над которыми надругались. Вообще ни разу не тема для ерничанья, почему она молчала или не сообщила сразу. Ее дело, когда рассказывать. Трое мужиков, ужас.
Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования
101 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.