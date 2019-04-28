Гуф едва не лишился дома из-за сильного пожара

28 апреля в Подмосковье загорелся особняк Гуфа. Пока что 39-летний музыкант никак не комментировал это событие, но заснял случившееся на видео и опубликовал в соцсетях.

В светлый праздник Пасхи дом рэпера Гуфа в подмосковной Апрелевке загорелся из-за пожара в соседнем коттедже. Сам певец не пострадал, а у его особняка обвалилась лишь крыша. Здание, в котором начался пожар, полностью сгорело.

Сам Алексей Долматов никак не прокомментировал инцидент, но выложил в инстаграм-истории видео, не нуждающееся в каких-либо словах. Известно, что пожар произошел утром, а огонь не утихал в течение шести часов.

1 2 3 4 5 6 Рэпер Гуф едва не лишился дома из-за пожара

В Апрелевке Гуф поселился несколько лет назад. На участке рэп-исполнитель отстроил большой дом, а также планировал возвести там звукозаписывающую студию.