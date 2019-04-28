Летучая, Пугачева, Решетова и другие знаменитости поздравили с Пасхой

Алла Пугачева, Яна Рудковская, Юлия Ковальчук и другие артисты поздравили христиан с Пасхой и показали, как встретили светлый праздник со своими близкими.

27 апреля все православные отмечали Пасху. Звездные Инстаграмы пестрели фотографиями куличей, крашеных яиц и празднично накрытых столов. Алла Пугачева поделилась с подписчиками поздравлением от себя и своей дочери Лизы, которая прочла стихотворение. Максим Галкин показал поздравительную пасхальную открытку, нарисованную детьми.

Сергей Лазарев также опубликовал видео, посвященное Пасхе. В ролике артист учит своего сына Никиту правильно произносить слова «Христос Воскресе».

Регина Тодоренко в честь праздника опубликовала фото, сделанное в одном из отелей Белека. «У меня тут праздник приобрел немного турецкий оттенок. Христос Воскресе, мои дорогие!», — написала в посте телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Певица Юлия Ковальчук написала для фолловеров поздравительный пост. «Я счастлива, что в нашей семье есть традиция завтракать утром всей семьей, традиция бить яйца и никогда не вспоминать о плохом!!!» — рассказала знаменитость.

Иосиф Пригожин не только поздравил подписчиков с Пасхой, но и высказался на счет нашумевших результатов шоу «Голос. Дети»: «Ужасно, когда вокруг детей создается скандальный ажиотаж. В этой связи обращаюсь ко всем с просьбой: прекратите травлю в отношении Микеллы Абрамовой и сосредоточьтесь на другом».

1 2 3 ... 22 Максим Галкин показал поздравительную пасхальную открытку, которую подарили ему дети

Ольга Бузова выложила в инстаграм-истории видео Пасхальной службы, сделанное в одном из московских храмов. «Христос Воскрес. Счастья, мира, добра и любви Вашим домам и семьям. Такой сегодня прекрасный светлый день», — обратилась к своим подписчикам звезда.