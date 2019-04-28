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Летучая, Пугачева, Решетова и другие знаменитости поздравили с Пасхой

Алла Пугачева, Яна Рудковская, Юлия Ковальчук и другие артисты поздравили христиан с Пасхой и показали, как встретили светлый праздник со своими близкими. 

27 апреля все православные отмечали Пасху. Звездные Инстаграмы пестрели фотографиями куличей, крашеных яиц и празднично накрытых столов. Алла Пугачева поделилась с подписчиками поздравлением от себя и своей дочери Лизы, которая прочла стихотворение. Максим Галкин показал поздравительную пасхальную открытку, нарисованную детьми.

Сергей Лазарев также опубликовал видео, посвященное Пасхе. В ролике артист учит своего сына Никиту правильно произносить слова «Христос Воскресе». 

Регина Тодоренко в честь праздника опубликовала фото, сделанное в одном из отелей Белека. «У меня тут праздник приобрел немного турецкий оттенок. Христос Воскресе, мои дорогие!», — написала в посте телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Певица Юлия Ковальчук написала для фолловеров поздравительный пост. «Я счастлива, что в нашей семье есть традиция завтракать утром всей семьей, традиция бить яйца и никогда не вспоминать о плохом!!!» — рассказала знаменитость.

Иосиф Пригожин не только поздравил подписчиков с Пасхой, но и высказался на счет нашумевших результатов шоу «Голос. Дети»: «Ужасно, когда вокруг детей создается скандальный ажиотаж. В этой связи обращаюсь ко всем с просьбой: прекратите травлю в отношении Микеллы Абрамовой и сосредоточьтесь на другом».

  • Максим Галкин, Гарри Галкин, Лиза Галкина
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    Максим Галкин показал поздравительную пасхальную открытку, которую подарили ему дети
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Ольга Бузова выложила в инстаграм-истории видео Пасхальной службы, сделанное в одном из московских храмов. «Христос Воскрес. Счастья, мира, добра и любви Вашим домам и семьям. Такой сегодня прекрасный светлый день», — обратилась к своим подписчикам звезда.

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28 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Елена Пинская, Алика Смехова, Альбина Джанабаева, Татьяна Навка, Николай Басков, Екатерина Волкова («Воронины»), Маша Цигаль, Юлия Барановская, Певица Зара, Виктория Исакова, Кристина Асмус, Елена Летучая, Регина Бурд, Яна Рудковская, Елена Темникова, Татьяна Терешина, Оксана Федорова, Анастасия Решетова, Нелли Ермолаева, Лиза Галкина, Гарри Галкин, Максим Галкин, Юлия Ковальчук, Иосиф Пригожин, Алла Пугачева, Влад Топалов, Ольга Бузова, Регина Тодоренко

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Уж если ты атеистка и поехала православную пасху отмечать в мусульманскую страну, можно было и не выкладывать свое полуголое фото в контексте этого праздника, мне так кажется. Какое оно отношение имеет к христианской пасхе? Просто голая тетка на отдыхе кофе пьет.

  • Очень понравилась фотография жены Сергея Жукова Регины с детьми. Как итальянская картинка и Регина какая красивая там

  • К п.1 у Регины Тодоренко крышу снесло на фоне гормонов. Везде фото без макияжа в домашних пижамах так чтобы все поняли что она кормящая мать. После 6 месяцев ее начнет понемногу отпускать...

  • Эти прямые эфиры с литургии и фотки от пола на фоне церкви, селфи в храме - это всё мерзость , низость и проявление христианской безграмотности. Мне противны ваши фотоотчеты, с лейблами и прическами! Еще раз убедилась, что жизнь в Инстаграме не имеет ничего общего с реальностью. Ракурсы, шмотки, макияжи, вы живете ложью о том, что кому-то интересны, дважды в год ставя галочку в графе: приобщилась к религии.

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