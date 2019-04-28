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«Я на стороне Дарины, она должна раздеть его догола»: Сергей Мазаев высказался по поводу отношений Александра Цекало и его жены

В программе «Звезды сошлись» на канале НТВ знаменитости обсудили брак 58-летнего Александра Цекало и его 27-летней супруги Дарины Эрвин.

В рамках шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ российские знаменитости поговорили про четвертый брак Александра Цекало. Многие с сомнением относятся к новым отношениям продюсера, который развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией и женился на Дарине Эрвин. Нынешняя жена моложе Цекало на 30 лет.

Неравный союз восприняли в штыки друзья Веры и Виктории. Певец Сергей Мазаев рассказал о том, как ездил в гости к Цекало и его бывшей супруге. Фронтмен «Морального кодекса» заявил, что Виктория была хорошей супругой для Александра. Новая жена продюсера, по мнению Сергея, его разорит: «Я на стороне Дарины, она должна раздеть его догола. Сочувствую ему и рад за девушку, которая оказалась молодцом», — заявил Мазаев.

  • Александр Цекало
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    В программе «Звезды сошлись» на канале НТВ знаменитости обсудили брак Александра Цекало и его супруги Дарины Эрвин
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По поводу неравного брака высказались и другие знаменитости. Актриса Наталья Андрейченко назвала отношения Цекало и Эрвин браком по расчету. Солидарность с актрисой выразила и чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская.

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28 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Теги

Лера Кудрявцева, Мария Бутырская, Наталья Андрейченко, Александр Цекало, Сергей Мазаев

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