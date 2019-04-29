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«Материнство — это абсолютно мое»: Елизавета Боярская задумалась о третьем ребенке

В декабре прошлого года Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. Актриса не скрывает, что мечтает о большой семье.

Елизавета Боярская призналась, что мечтает стать многодетной матерью. Об этом актриса поведала на днях в интервью журналу «Атмосфера».

«Со вторым ребенком я еще больше осознала, что материнство — это абсолютно мое, я в этом раскрываюсь, цвету, растворяюсь, и поэтому уже понимаю, что хочу еще пережить то время, когда детки маленькие», — приводит цитату WomanHit.

Боярская добавила, что они с Максимом Матвеевым не хотят торопиться с рождением третьего ребенка, поскольку считают, что оптимальная разница между детьми — от 4 до 6 лет.

Напомним, в 2018 году Елизавета Боярская снова стала мамой. Вместе с Максимом Матвеевым она воспитывает двоих сыновей.

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29 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
Теги

Максим Матвеев, Елизавета Боярская

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну не знаю.... если бы растворилась в материнстве, то , наверное, не бежала бы репетировать через 2 недели после родов. А так, конечно, молодец, что умудряется все совмещать: младенца и работу.

  • мда..деньги-великая сила, она же ничего не умеет вообще..ни готовить..ничегошеньги..и это говорила её мать..

  • Гость

    Ну не знаю.... если бы растворилась в материнстве, то , наверное, не бежала бы репетировать через 2 недели после родов. А так, конечно, молодец, что умудряется все совмещать: младенца и работу.

    та она чья дочь-то?! поэтому и совмещает..

  • Детям Боярского все досталось просто так, они сами много раз говорили и это не секрет.

  • Старший мальчик такой светленький. На бабушку похож?

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