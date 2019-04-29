«Материнство — это абсолютно мое»: Елизавета Боярская задумалась о третьем ребенке

В декабре прошлого года Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. Актриса не скрывает, что мечтает о большой семье.

Елизавета Боярская призналась, что мечтает стать многодетной матерью. Об этом актриса поведала на днях в интервью журналу «Атмосфера».



«Со вторым ребенком я еще больше осознала, что материнство — это абсолютно мое, я в этом раскрываюсь, цвету, растворяюсь, и поэтому уже понимаю, что хочу еще пережить то время, когда детки маленькие», — приводит цитату WomanHit.

Боярская добавила, что они с Максимом Матвеевым не хотят торопиться с рождением третьего ребенка, поскольку считают, что оптимальная разница между детьми — от 4 до 6 лет.

1 2 3 4 5 6 Елизавета Боярская и Максим Матвеев задумались о третьем ребенке

Напомним, в 2018 году Елизавета Боярская снова стала мамой. Вместе с Максимом Матвеевым она воспитывает двоих сыновей.