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Певица МакSим вышла на связь после аварии и раскрыла подробности ДТП

23 апреля певица МакSим попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Знаменитость торопилась на съемки своего нового музыкального видео «Абонент не доступен». Из-за полученных травм пришлось отменить не только съемки, но и масштабное турне по городам России.

Недавно певица МакSим попала в страшную аварию. По дороге в аэропорт у автомобиля звезды лопнуло колесо, и его сильно занесло. В результате знаменитость получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Поначалу состояние МакSим было настолько тяжелым, что она не могла говорить. Все комментарии по поводу состояния МакSим давала ее менеджер Маргарита Соколова.

На днях в интервью изданию «СтарХит» певица поделилась подробностями произошедшего с ней инцидента. «Слава Богу, я была пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, иначе даже страшно представить, чем бы все закончилось. Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание», — рассказала МакSим.

  • МакSим
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    Певица МакSим рассказала о подробностях аварии, из-за которой она оказалась в больнице
    Смотреть галерею

Также звезда прокомментировала свое самочувствие после аварии. По словам МакSим, несмотря на отсутствие переломов, она долгое время страдала от сильных болей по всему телу. Певица призналась, что очень переживает из-за того, что ей пришлось перенести множество концертов. «Стараюсь соблюдать все предписания докторов и поскорее снова вернуться в строй», — подытожила знаменитость. Желаем МакSим скорейшего выздоровления!

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29 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

МакSим

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • И так, 5-я статья об аварии Максим))

  • Автор статьи так преувеличивает, что смешно)

  • пришлось отменить множество концертов)))

  • Ну лопнуло колесо, дальше что? куда "занесло" ее в результате ? Было столкновение с другим авто или удар о разделительное заграждение , столб, дерево ? Или улетела с шоссе в кювет? Или просто по тормозам и резкая остановка и развернуло ? Кто за рулем был, сама или другой человек? Есть ли еще пострадавшие? Где подробности-то? И почему, уж извините, синяк чуть выше интимного места? как ее так ударило при том, что машину "занесло"? Она же не на велосипеде ехала?

  • Гость

    Ну лопнуло колесо, дальше что? куда "занесло" ее в результате ? Было столкновение с другим авто или удар о разделительное заграждение , столб, дерево ? Или улетела с шоссе в кювет? Или просто по тормозам и резкая остановка и развернуло ? Кто за рулем был, сама или другой человек? Есть ли еще пострадавшие? Где подробности-то? И почему, уж извините, синяк чуть выше интимного места? как ее так ударило при том, что машину "занесло"? Она же не на велосипеде ехала?

    + В КАКОЙ СТРАНЕ ЭТО ПРОИЗОШЛО?

  • ноги какие волосатые!!! я думала, она делает лазерную эпиляцию.... это в больнице так обросла, интересно

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