Певица МакSим вышла на связь после аварии и раскрыла подробности ДТП

23 апреля певица МакSим попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Знаменитость торопилась на съемки своего нового музыкального видео «Абонент не доступен». Из-за полученных травм пришлось отменить не только съемки, но и масштабное турне по городам России.

Недавно певица МакSим попала в страшную аварию. По дороге в аэропорт у автомобиля звезды лопнуло колесо, и его сильно занесло. В результате знаменитость получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Поначалу состояние МакSим было настолько тяжелым, что она не могла говорить. Все комментарии по поводу состояния МакSим давала ее менеджер Маргарита Соколова.

На днях в интервью изданию «СтарХит» певица поделилась подробностями произошедшего с ней инцидента. «Слава Богу, я была пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, иначе даже страшно представить, чем бы все закончилось. Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание», — рассказала МакSим.

1 2 3 4 5 6 Певица МакSим рассказала о подробностях аварии, из-за которой она оказалась в больнице

Также звезда прокомментировала свое самочувствие после аварии. По словам МакSим, несмотря на отсутствие переломов, она долгое время страдала от сильных болей по всему телу. Певица призналась, что очень переживает из-за того, что ей пришлось перенести множество концертов. «Стараюсь соблюдать все предписания докторов и поскорее снова вернуться в строй», — подытожила знаменитость. Желаем МакSим скорейшего выздоровления!