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Ким Кардашьян и Канье Уэст устроили хиппи-вечеринку по случаю скорого рождения четвертого ребенка

Через пару недель Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз. В связи с этим звездная пара устроила необычный праздник, во время которого гости практиковали йогу и наслаждались процедурами из привычного «бьюти-меню» Ким. 
Ким Кардашьян, Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст

В начале 2019-го стало известно, что в скором времени 38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст снова станут родителями. Знаменитости вновь обратились к суррогатной матери, которая в 2018-м родила для них дочь Чикаго.

По словам Ким, их четвертый ребенок — мальчик, и уже в скором времени, предположительно ближе к середине мая, малыш появится на свет. 

По широко распространенной в Америке традиции на днях Ким и Канье устроили праздничную вечеринку по случаю предстоящего рождения сына. 

Нетрадиционный Baby Shower начался с принятия совместных солнечных ванн с будущими родителями. Вместе с Ким и Канье загорали Пэрис Хилтон, Крисси Тейген, Кортни Кардашьян и многие другие. 

Знаменитости наслаждались живой музыкой и прохладными коктейлями, медитировали и выполняли асаны из йоги. 

После солнечных процедур все участники праздника переместились в специально организованную для них бьюти-зону, где проводились особые косметические процедуры на основе эфирных масел различных растений. Особенно по душе гостям пришлись уходовые ритуалы на основе конопляного масла — пожалуй,одного из самых модных экстрактов последнего времени. 

Вместо того, чтобы получать подарки от гостей Baby Shower, Канье Уэст решил изменить традицию и преподнести всем присутствовавшим презенты. Рэпер подарил друзьям и близким шлепанцы своего бренда Yeezy. 

Кстати, подарок имел символическое значение — голубой цвет обуви намекал на пол будущего малыша.

  • Ким Кардашьян
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    Ким Кардашьян и Канье Уэст устроили Baby Shower по случаю скорого рождения их четвертого ребенка
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Во время Baby Shower Ким Кардашьян призналась, что сильно переживает перед рождением второго сына. «Я очень волнуюсь, ведь ребенок появится на свет всего через 2 недели! Именно поэтому мы решили расслабиться подобным образом», — объяснила инстадива. По словам Ким, мероприятие с медитациями и бьюти-зоной вместо традиционной шумной вечеринки помогло ей настроиться на нужную волну и морально подготовиться ко встрече с новым членом семьи. 

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29 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Ким Кардашьян, Канье Уэст, Норт Уэст, Сэйнт Уэст, Чикаго Уэст, Кортни Кардашьян, Крисси Тейген, Пэрис Хилтон

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Слов нет, одни слюни...

  • Да что волноваться? Сразу нянькам отдадут. Можно и 5-го планировать сразу же. Были бы деньги, а они у них есть))

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