Ким Кардашьян и Канье Уэст устроили хиппи-вечеринку по случаю скорого рождения четвертого ребенка

Через пару недель Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз. В связи с этим звездная пара устроила необычный праздник, во время которого гости практиковали йогу и наслаждались процедурами из привычного «бьюти-меню» Ким.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

В начале 2019-го стало известно, что в скором времени 38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст снова станут родителями. Знаменитости вновь обратились к суррогатной матери, которая в 2018-м родила для них дочь Чикаго.

По словам Ким, их четвертый ребенок — мальчик, и уже в скором времени, предположительно ближе к середине мая, малыш появится на свет.

По широко распространенной в Америке традиции на днях Ким и Канье устроили праздничную вечеринку по случаю предстоящего рождения сына.

Нетрадиционный Baby Shower начался с принятия совместных солнечных ванн с будущими родителями. Вместе с Ким и Канье загорали Пэрис Хилтон, Крисси Тейген, Кортни Кардашьян и многие другие.

Знаменитости наслаждались живой музыкой и прохладными коктейлями, медитировали и выполняли асаны из йоги.

После солнечных процедур все участники праздника переместились в специально организованную для них бьюти-зону, где проводились особые косметические процедуры на основе эфирных масел различных растений. Особенно по душе гостям пришлись уходовые ритуалы на основе конопляного масла — пожалуй,одного из самых модных экстрактов последнего времени.

Вместо того, чтобы получать подарки от гостей Baby Shower, Канье Уэст решил изменить традицию и преподнести всем присутствовавшим презенты. Рэпер подарил друзьям и близким шлепанцы своего бренда Yeezy.

Кстати, подарок имел символическое значение — голубой цвет обуви намекал на пол будущего малыша.

1 2 3 4 5 6 Ким Кардашьян и Канье Уэст устроили Baby Shower по случаю скорого рождения их четвертого ребенка

Во время Baby Shower Ким Кардашьян призналась, что сильно переживает перед рождением второго сына. «Я очень волнуюсь, ведь ребенок появится на свет всего через 2 недели! Именно поэтому мы решили расслабиться подобным образом», — объяснила инстадива. По словам Ким, мероприятие с медитациями и бьюти-зоной вместо традиционной шумной вечеринки помогло ей настроиться на нужную волну и морально подготовиться ко встрече с новым членом семьи.