Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

На фото из свадебного путешествия Дарина Эрвин демонстрирует счастливого мужа и свой пышный бюст

В начале марта состоялась свадьба 58-летнего Александра Цекало и 27-летней Дарины Эрвин. Медовый месяц супруги решили провести в путешествии.

Александр Цекало и Дарина Эрвин сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз, а после отправились в грандиозное путешествие. Сначала пара путешествовала по Италии, а на днях супруги прилетели в Новый Орлеан на джазовый фестиваль.
Дарина выложила видео с концерта и совместное фото с мужем в инстаграм-истории.

На одном из последних снимков, опубликованных Дариной, супруги запечатлены в летней одежде и солнцезащитных очках. Впрочем, все внимание перетягивает на себя глубокое декольте Эрвин с внушительными формами. Судя по всему, фото было сделано в жаркий и солнечный день.

  • Александр Цекало
    1 2 3 4 5 6
    В начале марта состоялась свадьба 58-летнего Александра Цекало и Дарины Эрвин, которая младше его на 31 год
    Смотреть галерею

Напомним, Дарина Эрвин — четвертая супруга Александра Цекало. Ради нее продюсер развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией, с которой прожил 10 лет. Многие со скепсисом относятся к браку Александра и Дарины, но сами супруги на это никак не реагируют.

Перейти к обсуждению


29 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Instagram
Теги

Александр Цекало

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-27 14:21:00
553
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
324 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
144
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
66 Комментариев
Гость 2019-04-27 13:47:00
136
Согласна. Интересно, как на это отреагирует принцесса Алсу и ее муж?) Зря они вообще участвовали в этом конкурсе. Вызвали только негатив к своей семье. У девочки полно возможностей, в отличии от других детей, неужели другим способом нельзя было заявить о своём певческом таланте? Ох уж эти родительское амбиции и тщеславие.
«Больно, когда несправедливо»: Максим Галкин пообещал сделать все, чтобы его дети не участвовали в конкурсах
47 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.