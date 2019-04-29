На фото из свадебного путешествия Дарина Эрвин демонстрирует счастливого мужа и свой пышный бюст

В начале марта состоялась свадьба 58-летнего Александра Цекало и 27-летней Дарины Эрвин. Медовый месяц супруги решили провести в путешествии.

Александр Цекало и Дарина Эрвин сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз, а после отправились в грандиозное путешествие. Сначала пара путешествовала по Италии, а на днях супруги прилетели в Новый Орлеан на джазовый фестиваль.

Дарина выложила видео с концерта и совместное фото с мужем в инстаграм-истории.

На одном из последних снимков, опубликованных Дариной, супруги запечатлены в летней одежде и солнцезащитных очках. Впрочем, все внимание перетягивает на себя глубокое декольте Эрвин с внушительными формами. Судя по всему, фото было сделано в жаркий и солнечный день.

1 2 3 4 5 6 В начале марта состоялась свадьба 58-летнего Александра Цекало и Дарины Эрвин, которая младше его на 31 год

Напомним, Дарина Эрвин — четвертая супруга Александра Цекало. Ради нее продюсер развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией, с которой прожил 10 лет. Многие со скепсисом относятся к браку Александра и Дарины, но сами супруги на это никак не реагируют.