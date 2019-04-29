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Участники шоу «Голос. Дети» поздравили Микеллу Абрамову с днем рождения

В последние дни победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» стала одной из самых обсуждаемых в Сети тем. 29 апреля девочка отмечает свой 11-й день рождения, и вопреки спорам в интернет-пространстве, первыми ее поздравили проигравшие участники проекта.

Несмотря на споры в Сети, вызванные победой Микеллы Абрамовой в программе «Голос. Дети», юные участники проекта остаются в хороших отношениях. Сегодня дочь Алсу празднует свое 11-летие, и соперники по телешоу поздравляют ее с днем рождения.

«С днем рождения, Микелла! Ты очень красивая, добрая, милая и классная. Желаю тебе самого-самого наилучшего в жизни и чтоб все твои мечты сбывались!!!» — поздравила победительницу «Голоса» Нино Чеснер, которой прочили победу на шоу. Девочка опубликовала фото, на котором ее обнимает Абрамова. Улыбающиеся в камеру Микелла и Нино на снимке выглядят как лучшие подруги.

«С Днем Рождения, Микки, — ласково обратилась к бывшей конкурентке Настя Иванова. — Пусть все желания сбываются и все в жизни получается!!!». К поздравлениям присоединилась и Мариам Джалагония. А Катя Гаврилюк не только посвятила Микелле пост, но и сопроводила его хэштегом #взрослыеигрыдетямвдружбенепомеха.

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29 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram

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Гость 2019-04-27 14:21:00
553
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
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324 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
144
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
66 Комментариев
Гость 2019-04-27 13:47:00
136
Согласна. Интересно, как на это отреагирует принцесса Алсу и ее муж?) Зря они вообще участвовали в этом конкурсе. Вызвали только негатив к своей семье. У девочки полно возможностей, в отличии от других детей, неужели другим способом нельзя было заявить о своём певческом таланте? Ох уж эти родительское амбиции и тщеславие.
«Больно, когда несправедливо»: Максим Галкин пообещал сделать все, чтобы его дети не участвовали в конкурсах
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