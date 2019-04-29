Участники шоу «Голос. Дети» поздравили Микеллу Абрамову с днем рождения

В последние дни победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» стала одной из самых обсуждаемых в Сети тем. 29 апреля девочка отмечает свой 11-й день рождения, и вопреки спорам в интернет-пространстве, первыми ее поздравили проигравшие участники проекта.

Несмотря на споры в Сети, вызванные победой Микеллы Абрамовой в программе «Голос. Дети», юные участники проекта остаются в хороших отношениях. Сегодня дочь Алсу празднует свое 11-летие, и соперники по телешоу поздравляют ее с днем рождения.

«С днем рождения, Микелла! Ты очень красивая, добрая, милая и классная. Желаю тебе самого-самого наилучшего в жизни и чтоб все твои мечты сбывались!!!» — поздравила победительницу «Голоса» Нино Чеснер, которой прочили победу на шоу. Девочка опубликовала фото, на котором ее обнимает Абрамова. Улыбающиеся в камеру Микелла и Нино на снимке выглядят как лучшие подруги.

1 2 3 4 5 6 29 апреля Микелле Абрамовой исполнилось 11 лет

«С Днем Рождения, Микки, — ласково обратилась к бывшей конкурентке Настя Иванова. — Пусть все желания сбываются и все в жизни получается!!!». К поздравлениям присоединилась и Мариам Джалагония. А Катя Гаврилюк не только посвятила Микелле пост, но и сопроводила его хэштегом #взрослыеигрыдетямвдружбенепомеха.