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«Будь здоров, счастлив и якай как можно дольше»: Пугачева, Бузова, Лазарев и другие звезды поздравили Киркорова с днем рождения

Сегодня, 30 апреля, Филиппу Киркорову исполнилось 52 года. Весь день король эстрады принимает поздравления от своих звездных друзей. впрочем, в числе первых певца поздравил с днем рождения... он сам.

Филипп Киркоров празднует свой 52-й день рождения. Король российской эстрады опубликовал пост, посвященный этому событий. «С днем рождения меня! И как обычно, последние 32 года — на рабочем месте, на сцене!» — написал Киркоров. Певец сопроводил пост видеозаписью со своего концерта.

Киркорова поздравили многие знаменитости. Например, Николай Басков выложил видео, на котором он и именинник играют в шахматы, но в честь праздника соглашаются на ничью. Многие считают, что Филипп и Николай — давние соперники в шоу-бизнесе. Певцы с юмором обыграли эти домыслы.

Друг музыканта Игорь Николаев по-доброму посмеялся над теми, кто поздравил его с днем рождения едва ли не в полночь, признав,что что сам он в этом не преуспел. «Меня так забавляет чемпионат мира по скоростному поздравлению тебя с днем рождения! Гляди-ка, 0 часов, 0 минут и 1 секунда - а уже поздравили! Молодцы! Пожалуй, останусь без призового места, просто надеюсь, что увидишь и прочитаешь», — написал Игорь.

Отдельно стоит отметить поздравление, сделанное бывшей супругой Филиппа Бедросовича Аллой Пугачевой. «С днем Рождения, дружище!!! Будь здоров, счастлив и якай как можно дольше», — написала в посте Примадонна. Фолловеров позабавила ироничная интонация Аллы Борисовны.

  • Ольга Бузова, Филипп Киркоров
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    Ольга Бузова: «Продолжай радовать своих зрителей своим талантом, энергетикой и невероятными шоу. Надеюсь, мы не раз еще закружимся в танце»
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Через некоторое время певица выложила видео, на котором Киркорова поздравляют уже ее дети Лиза и Гарри. Ролик умилил подписчиков. На него отреагировал и сам именинник. «Это безумно приятно, дорогие мои, я вас тоже очень люблю!» — прокомментировал пост Филипп Киркоров.

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30 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Певица Натали, Катя Лель, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Анна Семенович, Эвелина Бледанс, Стас Костюшкин, Певица Зара, Юлия Савичева, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Лолита Милявская, Певица Валерия, Кристина Орбакайте, Ольга Бузова, Алла Пугачева, Максим Галкин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Поздравляю! нашего Короля щоубиза и красивого мужчину здоровья и долгих лет жизни радовать нас и детей своих!!!!!!

  • Какая они были пара с Аллой красивой видной.

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