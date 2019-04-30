«Будь здоров, счастлив и якай как можно дольше»: Пугачева, Бузова, Лазарев и другие звезды поздравили Киркорова с днем рождения

Сегодня, 30 апреля, Филиппу Киркорову исполнилось 52 года. Весь день король эстрады принимает поздравления от своих звездных друзей. впрочем, в числе первых певца поздравил с днем рождения... он сам.

Филипп Киркоров празднует свой 52-й день рождения. Король российской эстрады опубликовал пост, посвященный этому событий. «С днем рождения меня! И как обычно, последние 32 года — на рабочем месте, на сцене!» — написал Киркоров. Певец сопроводил пост видеозаписью со своего концерта.

Киркорова поздравили многие знаменитости. Например, Николай Басков выложил видео, на котором он и именинник играют в шахматы, но в честь праздника соглашаются на ничью. Многие считают, что Филипп и Николай — давние соперники в шоу-бизнесе. Певцы с юмором обыграли эти домыслы.

Друг музыканта Игорь Николаев по-доброму посмеялся над теми, кто поздравил его с днем рождения едва ли не в полночь, признав,что что сам он в этом не преуспел. «Меня так забавляет чемпионат мира по скоростному поздравлению тебя с днем рождения! Гляди-ка, 0 часов, 0 минут и 1 секунда - а уже поздравили! Молодцы! Пожалуй, останусь без призового места, просто надеюсь, что увидишь и прочитаешь», — написал Игорь.

Отдельно стоит отметить поздравление, сделанное бывшей супругой Филиппа Бедросовича Аллой Пугачевой. «С днем Рождения, дружище!!! Будь здоров, счастлив и якай как можно дольше», — написала в посте Примадонна. Фолловеров позабавила ироничная интонация Аллы Борисовны.

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Через некоторое время певица выложила видео, на котором Киркорова поздравляют уже ее дети Лиза и Гарри. Ролик умилил подписчиков. На него отреагировал и сам именинник. «Это безумно приятно, дорогие мои, я вас тоже очень люблю!» — прокомментировал пост Филипп Киркоров.