«Пока наш папа тоньше меня, есть отказываюсь»: Ляйсян Утяшева ответила на критику за излишнюю худобу

В последнее время поклонники 33-летней Ляйсан Утяшевой обеспокоены ее состоянием: спортсменка очень сильно похудела. Недавно знаменитость ответила на комментарии о своей излишней худобе.

Недавние фото Ляйсан Утяшевой напугали ее фолловеров: некоторые даже подозревают, что звезда близка к анорексии. На последних снимках спортсменка демонстрирует чрезвычайно худощавые ноги, позируя в коротких платьях.

«Вы худая слишком, кушайте», «Ляйсан, извиняюсь, но пара кг не помешала бы вам», «Надо чуть-чуть потолстеть, ноги худые», — писали в комментариях обеспокоенные поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены). Утяшеву, впрочем, подобные заявления совсем не смущают. На один из них спортсменка даже ответила: «Пока наш папа тоньше меня, есть отказываюсь».

1 2 3 4 5 6 В последнее время поклонники Ляйсан Утяшевой обеспокоены ее чрезмерной худобой

Тем не менее многие подписчики восхитились стройностью и красотой знаменитости. «Крутая мама», «Вы очень красивая, Ляйсан», «Какие-то бесконечно прекрасные ноги!» — осыпали звезду комплиментами интернет-пользователи. Многие отметили и работу фотографов: все снимки сделали дети Утяшевой — 5-летний Роберт и 3-летняя София.