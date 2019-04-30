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«Пока наш папа тоньше меня, есть отказываюсь»: Ляйсян Утяшева ответила на критику за излишнюю худобу

В последнее время поклонники 33-летней Ляйсан Утяшевой обеспокоены ее состоянием: спортсменка очень сильно похудела. Недавно знаменитость ответила на комментарии о своей излишней худобе.

Недавние фото Ляйсан Утяшевой напугали ее фолловеров: некоторые даже подозревают, что звезда близка к анорексии. На последних снимках спортсменка демонстрирует чрезвычайно худощавые ноги, позируя в коротких платьях.

«Вы худая слишком, кушайте», «Ляйсан, извиняюсь, но пара кг не помешала бы вам», «Надо чуть-чуть потолстеть, ноги худые», — писали в комментариях обеспокоенные поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены). Утяшеву, впрочем, подобные заявления совсем не смущают. На один из них спортсменка даже ответила: «Пока наш папа тоньше меня, есть отказываюсь».

  • Ляйсан Утяшева
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    В последнее время поклонники Ляйсан Утяшевой обеспокоены ее чрезмерной худобой
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Тем не менее многие подписчики восхитились стройностью и красотой знаменитости. «Крутая мама», «Вы очень красивая, Ляйсан», «Какие-то бесконечно прекрасные ноги!» — осыпали звезду комплиментами интернет-пользователи. Многие отметили и работу фотографов: все снимки сделали дети Утяшевой — 5-летний Роберт и 3-летняя София.

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30 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Ляйсан Утяшева, Павел Воля

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какие же у нас хорошие, душевные, семейные пары. Воля и Утяшева, Асмус с бульдогом, Ургант с женой. А зарубежные гармоничные пары даже не припомню

  • Кормила бы мужа борщом не за 10 минут, глядишь и потолще бы был=)

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