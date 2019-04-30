Супруг Полины Гагариной поведал, что их двухлетняя дочь «кричит матом»

Недавно муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, пожаловался фолловерам на капризы их двухлетней дочери Мии и признался, что малышка иногда произносит бранные слова.

Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков растят двоих детей: сына певицы от первого брака Андрея и общую дочь Мию. 26 апреля у малышки был день рождения. Ей исполнилось два года. Недавно Исхаков пожаловался, что по мере взросления дочь становится все более капризной.

«У нас все четко по расписанию. Как только нам исполнилось 2 года, у нас резко испортился характер. Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, кричим матом. И откуда только Миюша такие слова узнала. Почитал, вроде это классика», — поделился муж Гагариной (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 4 5 6 Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков растят двоих детей: сына певицы от первого брака и общую дочь

Дмитрий поинтересовался у подписчиков, как найти общий язык с ребенком, который переживает возрастной кризис. Фолловеры засыпали фотографа советами. Многие предлагали не обращать внимания на плохое поведение малышки, попытаться поговорить с ней по душам или как-то отвлечь. Впрочем, практически все комментаторы сошлись на том, что главное — показывать ребенку свою любовь.