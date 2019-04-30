Виктория Дайнеко взбудоражила соцсети, снявшись обнаженной

На днях 31-летняя Виктория Дайнеко прилетела в США. Там, на фоне небоскребов, певица сделала откровенное фото, которым недавно поделилась с подписчиками.

Виктория Дайнеко вызвала шумиху в Сети, опубликовав новое чрезвычайно откровенное фото. На нем певица предстала полностью обнаженной. Знаменитость позировала спиной к камере напротив окна в нью-йоркском отеле Brooklyn Bridge.

«Охватывая будущее», — подписала кадр Дайнеко. Поклонники певицы буквально засыпали ее комплиментами. Впрочем, некоторые подписчики высказали предположение, что в личной жизни Виктории что-то не в порядке, ведь неспроста девушка публикует подобное фото.

1 2 3 4 5 6 Недавно Виктория Дайнеко поделилась с подписчиками откровенным фото

Недавно певица опубликовала еще одно провокационное фото, на котором показала оголенные ноги в маленьком черном платье. Тот снимок также вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков знаменитости.