Виктория Дайнеко взбудоражила соцсети, снявшись обнаженной

Виктория Дайнеко вызвала шумиху в Сети, опубликовав новое чрезвычайно откровенное фото. На нем певица предстала полностью обнаженной. Знаменитость позировала спиной к камере напротив окна в нью-йоркском отеле Brooklyn Bridge.
«Охватывая будущее», — подписала кадр Дайнеко. Поклонники певицы буквально засыпали ее комплиментами. Впрочем, некоторые подписчики высказали предположение, что в личной жизни Виктории что-то не в порядке, ведь неспроста девушка публикует подобное фото.
Недавно певица опубликовала еще одно провокационное фото, на котором показала оголенные ноги в маленьком черном платье. Тот снимок также вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков знаменитости.