Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Дайнеко взбудоражила соцсети, снявшись обнаженной

На днях 31-летняя Виктория Дайнеко прилетела в США. Там, на фоне небоскребов, певица сделала откровенное фото, которым недавно поделилась с подписчиками.

Виктория Дайнеко вызвала шумиху в Сети, опубликовав новое чрезвычайно откровенное фото. На нем певица предстала полностью обнаженной. Знаменитость позировала спиной к камере напротив окна в нью-йоркском отеле Brooklyn Bridge.

«Охватывая будущее», — подписала кадр Дайнеко. Поклонники певицы буквально засыпали ее комплиментами. Впрочем, некоторые подписчики высказали предположение, что в личной жизни Виктории что-то не в порядке, ведь неспроста девушка публикует подобное фото.

Недавно певица опубликовала еще одно провокационное фото, на котором показала оголенные ноги в маленьком черном платье. Тот снимок также вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков знаменитости.

Перейти к обсуждению


30 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Виктория Дайнеко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
342 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
171
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
69 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.