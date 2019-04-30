В Сети уверены, что королевская семья случайно раскрыла пол и даже имя ребенка Меган Маркл

На днях в зарубежной прессе появилась информация о том, что имя первенца Меган Маркл и принца Гарри выдал... сайт Букингемского дворца.

Остались считанные дни, если не часы, до радостного события — рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл. Супруги принципиально не разглашают пол и имя своего ребенка. Однако баг официального сайта Букингемского дворца, кажется, внес свои коррективы в планы королевской семьи.

Дело в том, что на сайте www.royal.uk есть официальные страницы для всех членов королевской семьи, включая детей. Например, персональный интернет-адрес есть у принцессы Шарлотты. Разумеется, скоро там появится и страница для ребенка Гарри и Меган.

Следует знать, что если пользователь захочет найти страницу для совершенно случайного имени, то получит предупреждение «страница не найдена». Однако при запросах «принц Артур», «принц Джеймс» и «принц Александр» сайт перенаправляет на главную страницу, подразумевая, что эти адреса уже зарегистрированы. Об этом пишет издание Express.

1 2 3 4 5 6 Весь мир ждет радостного события, которое должно случится в ближайшие дни — рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл

Вероятно, это главная подсказка, указывающая на то, что ребенок Меган и Гарри — мальчик и может иметь одно из этих довольно традиционных имен. Впрочем, королевская семья и раньше дразнила фанатов. Например, 15 апреля от имени принца Гарри и Меган Маркл было распространено сообщение с благодарностью за пожертвования детям Африки. Помимо их имен в подписи было также указано «малыш Сассекс». Это событие вызвало ажиотаж среди интернет-пользователей, поверивших в то, что герцогиня уже родила.