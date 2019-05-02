Настасья Самбурская заявила, что ее выступление вырезали из трансляции премии «Шансон года» на Первом канале

На днях в эфире Первого канала была показана премия «Шансон года». Как утверждает Настасья Самбурская, ее номер был вырезан из-за личной неприязни.

Настасья Самбурская на днях выступила с критикой в адрес руководства Первого канала. Дело в том, что, как утверждает актриса, ее выступление было вырезано из эфира, а причиной тому стало личное отношение одного из сотрудников.

Настасья Самбурская на премии «Шансон года»

«Сегодня на Первом канале показали премию ''Шансон года''. 20 апреля, в Кремлевском дворце, я получила в номинации ''Открытие'' и спела со сцены ''Алеша, Ша!''. Почему я об этом нескромно рассказываю? Просто из телеверсии меня вырезали. Только что позвонил и сообщил менеджер. Причина? Личная неприязнь музыкального директора канала», — написала Самбурская в своем Инстаграм.



Самбурская посетовала, что долго готовилась к выступлению и спела, как ей показалось, хорошо, поэтому была очень расстроена узнать, что номер не был показан по федеральному каналу.

1 2 3 4 5 6 Настасья Самбурская посетовала, что ее выступление вырезали из эфира федерального канала

Напомним, не так давно Самубрская объявила своим поклонникам, что собирается уйти из театра, потому что не может реализовать там свои творческие амбиции. Вместо этого Настасья решила сосредоточиться на музыкальной карьере. На премии «Шансон года» знаменитость получила свою первую награду.