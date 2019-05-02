Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Настасья Самбурская заявила, что ее выступление вырезали из трансляции премии «Шансон года» на Первом канале

На днях в эфире Первого канала была показана премия «Шансон года». Как утверждает Настасья Самбурская, ее номер был вырезан из-за личной неприязни.

Настасья Самбурская на днях выступила с критикой в адрес руководства Первого канала. Дело в том, что, как утверждает актриса, ее выступление было вырезано из эфира, а причиной тому стало личное отношение одного из сотрудников.

Настасья Самбурская на премии «Шансон года»
Настасья Самбурская на премии «Шансон года»

«Сегодня на Первом канале показали премию ''Шансон года''. 20 апреля, в Кремлевском дворце, я получила в номинации ''Открытие'' и спела со сцены ''Алеша, Ша!''.  Почему я об этом нескромно рассказываю? Просто из телеверсии меня вырезали. Только что позвонил и сообщил менеджер. Причина? Личная неприязнь музыкального директора канала», — написала Самбурская в своем Инстаграм.

Самбурская посетовала, что долго готовилась к выступлению и спела, как ей показалось, хорошо, поэтому была очень расстроена узнать, что номер не был показан по федеральному каналу.

  • Настасья Самбурская
    1 2 3 4 5 6
    Настасья Самбурская посетовала, что ее выступление вырезали из эфира федерального канала
    Смотреть галерею

Напомним, не так давно Самубрская объявила своим поклонникам, что собирается уйти из театра, потому что не может реализовать там свои творческие амбиции. Вместо этого Настасья решила сосредоточиться на музыкальной карьере. На премии «Шансон года» знаменитость получила свою первую награду.

Перейти к обсуждению


02 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Настасья Самбурская

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
342 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
171
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
69 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.