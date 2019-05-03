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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка

Недавно Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс впервые за долгое время вместе вышли в свет. Округлившийся живот актрисы говорит сам за себя — скоро звезды снова станут родителями!
Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

2 мая 31-летняя Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс вместе посетили премьеру анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу» в Нью-Йорке, в котором актер сыграл одну из главных ролей. 

Впрочем, все внимание окружающих было приковано не к Райану, а к его супруге — судя по всему, уже в очень скором времени Блейк родит ребенка!

До этого момента Лайвли и Рейнольдс успешно скрывали, что скоро снова станут родителями. 

Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс
 

Весь вечер звездная пара с удовольствием позировала фотографам и буквально светилась от счастья. Несмотря на это, актеры до сих пор рассказали о беременности Блейк в своих социальных сетях.

Напомним, Рейнольдс и Лайвли воспитывают двух дочерей — 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес. Супруги не раз говорили о том, что хотят иметь большую семью. 

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03 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, REX Features/Fotodom.ru
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Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Хорошая пара. Пусть будут счастливы!

  • Они очень похожи между собой. Как две половины одного яблока.

  • Очень рада за них. Вот нравятся мне и Райан и Блэйк. Здорово, уже 3 детей! Вобщем хорошая новость )

  • Они такие классные.обожаю блейк ещё со времён сериала "сплетница",а "век адалин"вообще один из любимых..молодцы..легкой беременности и родов

  • Очень нравится их пара, оба юморнЫе, рада, что несмотря на слухи о том, что у них в семье разлад, все хорошо у них.

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