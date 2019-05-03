Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка

2 мая 31-летняя Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс вместе посетили премьеру анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу» в Нью-Йорке, в котором актер сыграл одну из главных ролей.
До этого момента Лайвли и Рейнольдс успешно скрывали, что скоро снова станут родителями.
Весь вечер звездная пара с удовольствием позировала фотографам и буквально светилась от счастья. Несмотря на это, актеры до сих пор рассказали о беременности Блейк в своих социальных сетях.
Напомним, Рейнольдс и Лайвли воспитывают двух дочерей — 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес. Супруги не раз говорили о том, что хотят иметь большую семью.