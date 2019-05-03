34-летняя Кира Найтли беременна во второй раз

Праздничные выходные щедры на приятные новости. Совсем недавно стало известно, что очень скоро Кира Найтли снова станет мамой!

Кира Найтли

На днях в Париже состоялась вечеринка по случаю показа круизной коллекции Chanel. Одной из главных гостей модного события стала 34-летняя муза Дома Кира Найтли, которая приехала в компании мужа, 35-летнего Джеймса Райтона.

Актриса надела светлое облегающее платье, чтобы заявить о важном событии — скоро они с супругом снова станут родителями!

Кира с удовольствием позировала фотографам, придерживая рукой свой уже довольно большой живот.

Пока неизвестно, на каком месяце беременности находится актриса — Найтли неохотно делится с прессой подробностями своей личной жизни. Впрочем, если судить по ее прошлой беременности, вероятнее всего, она будет часто появляться на публике.

1 2 3 4 5 6 Джеймс Райтон и Кира Найтли ждут второго ребенка

Напомним, актриса и музыкант воспитывают трехлетнюю дочь Эди. Девочка появилась на свет спустя два года после их свадьбы.