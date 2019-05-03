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34-летняя Кира Найтли беременна во второй раз

Праздничные выходные щедры на приятные новости. Совсем недавно стало известно, что очень скоро Кира Найтли снова станет мамой!
Кира Найтли
Кира Найтли

На днях в Париже состоялась вечеринка по случаю показа круизной коллекции Chanel. Одной из главных гостей модного события стала 34-летняя муза Дома Кира Найтли, которая приехала в компании мужа, 35-летнего Джеймса Райтона.

Актриса надела светлое облегающее платье, чтобы заявить о важном событии — скоро они с супругом снова станут родителями!

Кира с удовольствием позировала фотографам, придерживая рукой свой уже довольно большой живот.

Пока неизвестно, на каком месяце беременности находится актриса — Найтли неохотно делится с прессой подробностями своей личной жизни. Впрочем, если судить по ее прошлой беременности, вероятнее всего, она будет часто появляться на публике.

Напомним, актриса и музыкант воспитывают трехлетнюю дочь Эди. Девочка появилась на свет спустя два года после их свадьбы. 

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03 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images, Instagram
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Кира Найтли

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3 комментария Добавить комментарий
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  • супер!!! поздравляем, очень красивый образ! счастливая Кира

  • Очень рада за нее! Красивая!

  • До чего же этот Райтон на Лагутенко похож!

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