34-летняя Кира Найтли беременна во второй раз

На днях в Париже состоялась вечеринка по случаю показа круизной коллекции Chanel. Одной из главных гостей модного события стала 34-летняя муза Дома Кира Найтли, которая приехала в компании мужа, 35-летнего Джеймса Райтона.
Кира с удовольствием позировала фотографам, придерживая рукой свой уже довольно большой живот.
Пока неизвестно, на каком месяце беременности находится актриса — Найтли неохотно делится с прессой подробностями своей личной жизни. Впрочем, если судить по ее прошлой беременности, вероятнее всего, она будет часто появляться на публике.
Напомним, актриса и музыкант воспитывают трехлетнюю дочь Эди. Девочка появилась на свет спустя два года после их свадьбы.