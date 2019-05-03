СМИ: бывший муж Ани Лорак потерял бизнес

После недавнего развода Ани Лорак стала работать с удвоенной силой. А вот у ее экс-супруга Мурата Налчаджиоглу, похоже, дела идут не так гладко, как хотелось бы.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

В январе, после 9 лет брака, 40-летняя Ани Лорак официально развелась со своим мужем, 41-летним Муратом Налчаджиоглу. Причиной разрыва отношений стали слухи об изменах мужчины.

Ставшая одинокой Лорак с головой погрузилась в работу, уехав на гастроли со своим новым шоу DIVA.

А вот у ее бывшего мужа дела обстоят не так радужно. Недавно в ряде изданий появилась информация о том, что мужчина закрывает свой ночной клуб в Киеве.

По сообщению журнала «7 дней», сам Мурат уже подтвердил эту новость, но причинах предпочитает не распространяться.

Журналисты упомянули версию, согласно которой Налчаджиоглу пришлось продать бизнес из-за развода.

Вероятно, органы власти обязали мужчину отдать Лорак некоторую часть средств.



Среди поклонников Ани пользуется успехом предположение о том, что клуб Мурата после его развода начал терпеть убытки, так как потерял свою привлекательность для киевского бомонда.

1 2 3 4 5 6 Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрыл свой ночной клуб в Киеве

Несмотря на то, что из-за закрытия заведения бизнесмен лишится немалой части дохода, разорение ему, скорее всего, не грозит. Мурат владеет солидной косметической компанией, доходы от которой, вероятно, позволят ему оставаться на плаву.