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СМИ: бывший муж Ани Лорак потерял бизнес

После недавнего развода Ани Лорак стала работать с удвоенной силой. А вот у ее экс-супруга Мурата Налчаджиоглу, похоже, дела идут не так гладко, как хотелось бы.
Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

В январе, после 9 лет брака, 40-летняя Ани Лорак официально развелась со своим мужем, 41-летним Муратом Налчаджиоглу. Причиной разрыва отношений стали слухи об изменах мужчины.

Ставшая одинокой Лорак с головой погрузилась в работу, уехав на гастроли со своим новым шоу DIVA.

А вот у ее бывшего мужа дела обстоят не так радужно. Недавно в ряде изданий появилась информация о том, что мужчина закрывает свой ночной клуб в Киеве. 

Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу
 

По сообщению журнала «7 дней», сам Мурат уже подтвердил эту новость, но причинах предпочитает не распространяться.

Журналисты упомянули версию, согласно которой Налчаджиоглу пришлось продать бизнес из-за развода.

Вероятно, органы власти обязали мужчину отдать Лорак некоторую часть средств. 

Среди поклонников Ани пользуется успехом предположение о том, что клуб Мурата после его развода начал терпеть убытки, так как потерял свою привлекательность для киевского бомонда.

Несмотря на то, что из-за закрытия заведения бизнесмен лишится немалой части дохода, разорение ему, скорее всего, не грозит. Мурат владеет солидной косметической компанией, доходы от которой, вероятно, позволят ему оставаться на плаву.

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03 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Так пусть теперь обжимается с дэвушками , когда денег нет, посмотрим сколько желающих найдётся

  • да бизнес на Анькины деньги был, спонсировать перестала-накрылся..

  • И бумеранг прилетел, и бизнесу кирдык, и все тёлочки разбежались сразу. И жена, и подружки. Вот он перст судьбы наказующий в действии.

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