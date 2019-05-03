СМИ: бывший муж Ани Лорак потерял бизнес

В январе, после 9 лет брака, 40-летняя Ани Лорак официально развелась со своим мужем, 41-летним Муратом Налчаджиоглу. Причиной разрыва отношений стали слухи об изменах мужчины.
А вот у ее бывшего мужа дела обстоят не так радужно. Недавно в ряде изданий появилась информация о том, что мужчина закрывает свой ночной клуб в Киеве.
По сообщению журнала «7 дней», сам Мурат уже подтвердил эту новость, но причинах предпочитает не распространяться.
Вероятно, органы власти обязали мужчину отдать Лорак некоторую часть средств.
Среди поклонников Ани пользуется успехом предположение о том, что клуб Мурата после его развода начал терпеть убытки, так как потерял свою привлекательность для киевского бомонда.
Несмотря на то, что из-за закрытия заведения бизнесмен лишится немалой части дохода, разорение ему, скорее всего, не грозит. Мурат владеет солидной косметической компанией, доходы от которой, вероятно, позволят ему оставаться на плаву.