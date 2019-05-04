Бывшую возлюбленную Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил бойфренд

Похоже, в жизни 29-летней Хайден Панеттьери наступила черная полоса. У актрисы не ладятся дела ни в карьере, ни в отношениях.

Хайден Панеттьери

В 2018-м Владимир Кличко и Хайден Панеттьери расстались после 9 лет отношений, так и не сыграв свадьбу, которую долгие годы ждали их поклонники со всего мира.

Особенно общественность беспокоил новый возлюбленный звезды — актер Брайан Хикерсон, более известный не своими ролями в кино, а скандальными выходками и частым посещением полицейских участков.

Хайден Панеттьери и Брайан Хиккерсон

Не понравился новый избранник Панеттьери и Владимиру Кличко. Из-за его дурной славы экс-боксер даже решил забрать у бывшей возлюбленной их общую дочь Кайю-Евдокию.

Как оказалось, Кличко не зря опасался за душевное здоровье своего ребенка. На днях западные таблоиды сообщили, что Брайан на глазах окружающих избил Хайден!

По сообщениям портала People, 1 мая пара посетила один из ночных клубов Голливуда. Там между возлюбленными началась перепалка, в ходе которой актер поднял руку на Панеттьери. Вероятно, подобный конфликт между ними произошел не в первый раз — по словам очевидцев, на теле девушки были заметны синяки.

1 2 3 4 5 6 Новый возлюбленный Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон поднял на нее руку

В скором времени в ночной клуб прибыли полицейские, арестовавшие Хикерсона. Правда, затем мужчину отпустили под залог в 50 тысяч долларов.



Родственники Хайден не раз намекали журналистам на то, что Брайан не только негативно на нее влияет, но и живет за счет знаменитости. Вполне вероятно, что актера выпустили из-под ареста благодаря средствам Панеттьери.