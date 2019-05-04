Бывшую возлюбленную Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил бойфренд

В 2018-м Владимир Кличко и Хайден Панеттьери расстались после 9 лет отношений, так и не сыграв свадьбу, которую долгие годы ждали их поклонники со всего мира.
Особенно общественность беспокоил новый возлюбленный звезды — актер Брайан Хикерсон, более известный не своими ролями в кино, а скандальными выходками и частым посещением полицейских участков.
Не понравился новый избранник Панеттьери и Владимиру Кличко. Из-за его дурной славы экс-боксер даже решил забрать у бывшей возлюбленной их общую дочь Кайю-Евдокию.
По сообщениям портала People, 1 мая пара посетила один из ночных клубов Голливуда. Там между возлюбленными началась перепалка, в ходе которой актер поднял руку на Панеттьери. Вероятно, подобный конфликт между ними произошел не в первый раз — по словам очевидцев, на теле девушки были заметны синяки.
В скором времени в ночной клуб прибыли полицейские, арестовавшие Хикерсона. Правда, затем мужчину отпустили под залог в 50 тысяч долларов.
Родственники Хайден не раз намекали журналистам на то, что Брайан не только негативно на нее влияет, но и живет за счет знаменитости. Вполне вероятно, что актера выпустили из-под ареста благодаря средствам Панеттьери.