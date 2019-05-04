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Бывшую возлюбленную Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил бойфренд

Похоже, в жизни 29-летней Хайден Панеттьери наступила черная полоса. У актрисы не ладятся дела ни в карьере, ни в отношениях. 
Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери

В 2018-м Владимир Кличко и Хайден Панеттьери расстались после 9 лет отношений, так и не сыграв свадьбу, которую долгие годы ждали их поклонники со всего мира. 

После разрыва Хайден стала все чаще попадать в после зрения журналистов, ведя разгульный образ жизни.

Особенно общественность беспокоил новый возлюбленный звезды — актер Брайан Хикерсон, более известный не своими ролями в кино, а скандальными выходками и частым посещением полицейских участков. 

Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери и Брайан Хиккерсон

Не понравился новый избранник Панеттьери и Владимиру Кличко. Из-за его дурной славы экс-боксер даже решил забрать у бывшей возлюбленной их общую дочь Кайю-Евдокию. 

Как оказалось, Кличко не зря опасался за душевное здоровье своего ребенка. На днях западные таблоиды сообщили, что Брайан на глазах окружающих избил Хайден!

По сообщениям портала People, 1 мая пара посетила один из ночных клубов Голливуда. Там между возлюбленными началась перепалка, в ходе которой актер поднял руку на Панеттьери. Вероятно, подобный конфликт между ними произошел не в первый раз — по словам очевидцев, на теле девушки были заметны синяки.

В скором времени в ночной клуб прибыли полицейские, арестовавшие Хикерсона. Правда, затем мужчину отпустили под залог в 50 тысяч долларов. 

Родственники Хайден не раз намекали журналистам на то, что Брайан не только негативно на нее влияет, но и живет за счет знаменитости. Вполне вероятно, что актера выпустили из-под ареста благодаря средствам Панеттьери. 

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04 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, East-News, REX Features/Fotodom.ru, Legion-Media.ru, East-News, Twitter
Теги

Хайден Панеттьери, Владимир Кличко

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Хайден становится похожа на Джессику Симпсон.

  • Каждый рубит сук под себя.Ее значит это всё устраивает

  • Нормальная баба и с Кличко бы никогда не связалась.

  • Странная она ,с Кличко они вообще не смотрелись ,они не пара ...

  • Жалко женщину. Откуда мы знаем, что творится в её душе? Откуда мы знаем как бы сами поступили? От боли и потерь у людей включается проуесс самаразрушения. Не зная правды, остается посочувствовать и пожелать скорейшего наступления счастья и покоя.

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