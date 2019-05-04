Участники шоу Stand Up на ТНТ погибли в аварии на Кубани

Днем 3 мая на юге России произошло крупное ДТП. По сообщению издания «Кубанские новости», на трассе Белореченского района в Краснодаре столкнулись две иномарки. 60-летний водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в другую машину.
Среди погибших были опознаны два участника популярного комедийного шоу Stand Up на ТНТ — 35-летний Денис Маловичко и 24-летняя Елена Зуева.
СМИ утверждают, что комики ехали на свое выступление в Краснодаре, найдя попутчиков через специальный сервис.
В социальных сетях шоу уже подтвердили информацию о гибели Елены и Дениса и открыли сбор средств для помощи родственникам молодых людей.
Woman.ru выражает соболезнования семьям и близким погибших.