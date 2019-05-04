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Участники шоу Stand Up на ТНТ погибли в аварии на Кубани

Недавно в ряде СМИ появилась информация о страшной автокатастрофе, произошедшей на Кубани. Авария унесла жизнь пятерых человек — двое из них были участниками шоу Stand Up на ТНТ. 
Юмористы Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии
Юмористы Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии

Днем 3 мая на юге России произошло крупное ДТП. По сообщению издания «Кубанские новости», на трассе Белореченского района в Краснодаре столкнулись две иномарки. 60-летний водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в другую машину. 

Жертвами аварии стали 5 человек. Виновник ДТП и еще один из пассажиров доставлены в местную больницу.

Среди погибших были опознаны два участника популярного комедийного шоу Stand Up на ТНТ — 35-летний Денис Маловичко и 24-летняя Елена Зуева. 

Елена Зуева
Елена Зуева

СМИ утверждают, что комики ехали на свое выступление в Краснодаре, найдя попутчиков через специальный сервис.

В социальных сетях шоу уже подтвердили информацию о гибели Елены и Дениса и открыли сбор средств для помощи родственникам молодых людей. 

Woman.ru выражает соболезнования семьям и близким погибших. 

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04 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
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Павел Воля

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Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
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342 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
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чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
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