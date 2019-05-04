Участники шоу Stand Up на ТНТ погибли в аварии на Кубани

Недавно в ряде СМИ появилась информация о страшной автокатастрофе, произошедшей на Кубани. Авария унесла жизнь пятерых человек — двое из них были участниками шоу Stand Up на ТНТ.

Юмористы Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии

Днем 3 мая на юге России произошло крупное ДТП. По сообщению издания «Кубанские новости», на трассе Белореченского района в Краснодаре столкнулись две иномарки. 60-летний водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в другую машину.

Жертвами аварии стали 5 человек. Виновник ДТП и еще один из пассажиров доставлены в местную больницу.

Среди погибших были опознаны два участника популярного комедийного шоу Stand Up на ТНТ — 35-летний Денис Маловичко и 24-летняя Елена Зуева.

Елена Зуева

СМИ утверждают, что комики ехали на свое выступление в Краснодаре, найдя попутчиков через специальный сервис.

1 2 3 4 5 6 Стало известно о гибели двух участников комедийного проекта на ТНТ

В социальных сетях шоу уже подтвердили информацию о гибели Елены и Дениса и открыли сбор средств для помощи родственникам молодых людей.



Woman.ru выражает соболезнования семьям и близким погибших.