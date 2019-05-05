СМИ: Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном миллионера Артемом Маркеловым

Недавно журналистам стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 24-летнего автогонщика Артема Маркелова. Пара поженилась в Лас-Вегасе на майских праздниках.

Катя Жужа

Вот уже около двух недель Катя Жужа путешествует по Америке вместе с дочерью Николь и молодым бойфрендом, автогонщиком и сыном российского миллионера Валерия Маркелова Артемом.

Микроблог Кати пестрит яркими фотографиями, сделанными в Майами и Лас-Вегасе.

Девушка искренне делилась с фолловерами эмоциями после посещения казино, пляжей и знаменитых музеев. Впрочем, о главной новости Жужа решила умолчать.

Как стало известно изданию «СтарХит», 4 мая Катя и Артем поженились. Пара решила узаконить свои отношения в Лас-Вегасе.

1 2 3 4 5 6 Катя Жужа вышла замуж за автогонщика Артема Маркелова

О романе телеведущей и автогонщика стало известно в начале 2018-го. За несколько месяцев до этого Катя Жужа перестала работать на телепроекте «Дом-2», объяснив, что ее возлюбленный хочет, чтобы она больше времени проводила дома.

