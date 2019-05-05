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СМИ: Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном миллионера Артемом Маркеловым

Недавно журналистам стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 24-летнего автогонщика Артема Маркелова. Пара поженилась в Лас-Вегасе на майских праздниках. 
Катя Жужа
Катя Жужа

Вот уже около двух недель Катя Жужа путешествует по Америке вместе с дочерью Николь и молодым бойфрендом, автогонщиком и сыном российского миллионера Валерия Маркелова Артемом. 

Микроблог Кати пестрит яркими фотографиями, сделанными в Майами и Лас-Вегасе.

Девушка искренне делилась с фолловерами эмоциями после посещения казино, пляжей и знаменитых музеев. Впрочем, о главной новости Жужа решила умолчать.

Катя Жужа
 

Как стало известно изданию «СтарХит», 4 мая Катя и Артем поженились. Пара решила узаконить свои отношения в Лас-Вегасе. 

О романе телеведущей и автогонщика стало известно в начале 2018-го. За несколько месяцев до этого Катя Жужа перестала работать на телепроекте «Дом-2», объяснив, что ее возлюбленный хочет, чтобы она больше времени проводила дома. 

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05 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
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Катя Жужа

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • Катя красивая приятная и очень позитивная девушка желаю ей счастья и парень ее на зависть всем!!!!

  • Жужа очень легкая в общении от нее один позитивчик парни таких любят.

  • А кое кто то пинцетом кое что себе вышипывает!

  • Гость

    Жужа очень легкая в общении от нее один позитивчик парни таких любят.

    Чё же она РСП стала?

  • Артем такой лапочка всегда на него налюбоваться не могу.

  • Молодцы живут полной красивой богатой жизнью всегда в поездках по миру.

  • Это который с водонаевой крутил? А она с тем мужчиной, у которого вся семья погибла в авиакатастрофе? Боже, зачем я все это знаю, пора завязывать с желтой прессой))

  • Вот Жужу видно что Артем любит и уважает весь мир к ее ногам бросил.

  • Брак в России незаконный, так что она не вышла замуж юридически, очень удобно для ее бойфренда, повторит путь Бони, потеряет время и все)))

  • Красивая пара удачи счастья им!!!

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