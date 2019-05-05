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Эштон Катчер готовится дать показания по делу о жестом убийстве его бывшей девушки

В 2001 году стало известно о гибели возлюбленной Эштона Катчера Эшли Эллерин. Ее убийцу поймали лишь спустя несколько лет. Вскоре состоится рассмотрение этого дела, в котором может принять участие и голливудский актер.
Эштон Катчер
Эштон Катчер

Много лет назад, еще даже до знакомства с будущими женами Деми Мур и Милой Кунис, Эштон Катчер встречался со своей коллегой по сериалу «Шоу 70-х» Эшли Эллерин. 

В начале 2001-го проект был номинирован на премию «Грэмми». Актеры собирались пойти на вечеринку по случаю грядущего торжества вместе, но почему-то Эшли перестала отвечать на звонки Эштона. 

Встревоженный Катчер решил навестить подругу. В тот вечер Эллерин так и не открыла ему дверь. Как утверждает актер, его тогда смутило красное пятно на окне у входа, но, если верить его словам, он подумал, что это вино. Также Эштона насторожило, что машина его избранницы была припаркована рядом с домом. 

Эштон Катчер
 

Несмотря на странные обстоятельства, актер отправился на вечеринку в одиночестве. Вскоре стало известно, что жестоко убили. 

К сожалению, убийцу Эшли задержали почти через 20 лет после ее смерти. За это время он расправился с еще одной жительницей Лос-Анджелеса, а в 2008-м чуть не убил третью девушку, благодаря которой недавно и удалось установить его личность.

Как оказалось, Эллерин убил ее сосед — 32-летний ремонтный рабочий Майкл Гаргило. За особую жестокость мужчина получил прозвище «Голливудский потрошитель». 

До ареста Гаргило Эштон Катчер входил в круг главных подозреваемых в убийстве молодой актрисы. По сообщениям Los Angeles News, все эти годы Катчер плотно сотрудничал со следствием. 

Теперь звезда готовится явиться в суд для дачи показаний — Катчер до сих пор остается в числе свидетелей, которых могут вызвать на слушание. Остается пожелать Эштону сил и спокойствия — рассмотрение дела может затянуться на несколько месяцев.

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05 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Мила Кунис, Эштон Катчер

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