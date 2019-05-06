Дочь Любови Успенской дебютировала на сцене в качестве певицы

На днях 65-летняя Любовь Успенская опубликовала видео, на котором ее 29-летняя дочь Татьяна Плаксина поет на сцене. Девушка впервые выступила на публике после неудачного падения с велосипеда, повлекшего длительное восстановление.

Дочь Любови Успенской известна инстаграм-пользователям как художница с весьма необычным взглядом на мир. Однако на днях девушка открылась с новой стороны. Любовь Успенская поделилась записью выступления дочери во время одного из своих концертов. Татьяна впервые вышла на публику после длительного лечения. Напомним, Плаксина получила серьезные травмы вследствие падения с велосипеда и долго восстанавливалась.

Успенская поделилась впечатлениями о выступлении: «Оно не было запланированным, и Татьяна, без единой репетиции, выступила великолепно». Певица рассказала подписчикам, что очень гордится дочерью, чье появление на сцене зал воспринял с восторгом.

1 2 3 4 5 6 Недавно Любовь Успенская опубликовала видео, на котором ее дочь Татьяна Плаксина поет на сцене

Фолловеры отметили, что Плаксина очень похожа на мать — в том числе и голосом. «Почему, имея такой талант, она раньше не запела?», «Мои поздравления! У Вас очень талантливый ребенок!», «Действительно бесподобно поет и восхитительно двигается Ваша любимая доченька!», — восхищались поклонники Успенской.

