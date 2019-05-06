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Дочь Любови Успенской дебютировала на сцене в качестве певицы

На днях 65-летняя Любовь Успенская опубликовала видео, на котором ее 29-летняя дочь Татьяна Плаксина поет на сцене. Девушка впервые выступила на публике после неудачного падения с велосипеда, повлекшего длительное восстановление.

Дочь Любови Успенской известна инстаграм-пользователям как художница с весьма необычным взглядом на мир. Однако на днях девушка открылась с новой стороны. Любовь Успенская поделилась записью выступления дочери во время одного из своих концертов. Татьяна впервые вышла на публику после длительного лечения. Напомним, Плаксина получила серьезные травмы вследствие падения с велосипеда и долго восстанавливалась.

Успенская поделилась впечатлениями о выступлении: «Оно не было запланированным, и Татьяна, без единой репетиции, выступила великолепно». Певица рассказала подписчикам, что очень гордится дочерью, чье появление на сцене зал воспринял с восторгом.

  • Любовь Успенская
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    Недавно Любовь Успенская опубликовала видео, на котором ее дочь Татьяна Плаксина поет на сцене
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Фолловеры отметили, что Плаксина очень похожа на мать — в том числе и голосом. «Почему, имея такой талант, она раньше не запела?», «Мои поздравления! У Вас очень талантливый ребенок!», «Действительно бесподобно поет и восхитительно двигается Ваша любимая доченька!», — восхищались поклонники Успенской.

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06 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Persona Stars
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Любовь Успенская

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Она же художница вроде.

  • Зачем??? Зачем нам это "чудо"?

  • Просто Любе надо дочку куда-нибудь работать пристроить пока жива. Любе то уже 65 лет, а дочка по-прежнему без работы и без личной жизни)))

  • Не оригинальна, поёт как мама, но не особо выкладываясь. Вот кстати и ответ почему Успенская защищала Алсу, сама проталкиванием дочки занялась.

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Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
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