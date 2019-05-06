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Пятки в надежных руках: Виктория Лопырева и Игорь Булатов поделились фото 3-месячного сына

На днях Виктория Лопырева опубликовала в Инстаграме трогательный снимок с возлюбленным Игорем Булатовым и сыном Марком Лионелем.

Три месяца назад Виктория Лопырева впервые стала мамой. Счастливым отцом малыша Марка Лионеля стал бизнесмен Игорь Булатов. Теперь пара с удовольствием публикует милые семейные снимки, но лицо сына пока так и не показывают.

На недавнем фото, сделанном в честь небольшой, но важной даты, Виктория держит сына на руках. Игорь Булатов обнимает возлюбленную и поддерживает сына. «Три месяца нашему малышу Марку Лео. Мы любим тебя!», — подписала пост знаменитость.

  • Виктория Лопырева
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    На днях Виктория Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов отпраздновали три месяца со дня рождения сына
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«Поздравляю! Растите здоровыми», «Счастья и долгих лет жизни», «Берегите свою семью», «Пусть малыш растет здоровым и крепким», — писали в комментариях фолловеры.

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06 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева

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