Пятки в надежных руках: Виктория Лопырева и Игорь Булатов поделились фото 3-месячного сына

Три месяца назад Виктория Лопырева впервые стала мамой. Счастливым отцом малыша Марка Лионеля стал бизнесмен Игорь Булатов. Теперь пара с удовольствием публикует милые семейные снимки, но лицо сына пока так и не показывают.
На недавнем фото, сделанном в честь небольшой, но важной даты, Виктория держит сына на руках. Игорь Булатов обнимает возлюбленную и поддерживает сына. «Три месяца нашему малышу Марку Лео. Мы любим тебя!», — подписала пост знаменитость.
«Поздравляю! Растите здоровыми», «Счастья и долгих лет жизни», «Берегите свою семью», «Пусть малыш растет здоровым и крепким», — писали в комментариях фолловеры.