Пятки в надежных руках: Виктория Лопырева и Игорь Булатов поделились фото 3-месячного сына

На днях Виктория Лопырева опубликовала в Инстаграме трогательный снимок с возлюбленным Игорем Булатовым и сыном Марком Лионелем.

Три месяца назад Виктория Лопырева впервые стала мамой. Счастливым отцом малыша Марка Лионеля стал бизнесмен Игорь Булатов. Теперь пара с удовольствием публикует милые семейные снимки, но лицо сына пока так и не показывают.

На недавнем фото, сделанном в честь небольшой, но важной даты, Виктория держит сына на руках. Игорь Булатов обнимает возлюбленную и поддерживает сына. «Три месяца нашему малышу Марку Лео. Мы любим тебя!», — подписала пост знаменитость.

1 2 3 4 5 6 На днях Виктория Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов отпраздновали три месяца со дня рождения сына

«Поздравляю! Растите здоровыми», «Счастья и долгих лет жизни», «Берегите свою семью», «Пусть малыш растет здоровым и крепким», — писали в комментариях фолловеры.