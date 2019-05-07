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37-летняя Эми Шумер впервые стала мамой

Совсем недавно Эми Шумер объявила своим поклонникам, что родила сына. Малыш появился на свет практически в одно и то же время с наследником принца Гарри и Меган Маркл. 
Эми Шумер
Эми Шумер поделилась снимком, сделанным после родов

7 мая Эми Шумер объявила в своем микроблоге, что они с мужем Крисом Фишером впервые стали родителями. 

«Прошлой ночью, в 22:55, появился на свет наш королевский ребенок», — написала звезда, не без юмора упоминая о том, что сейчас весь мир обсуждает рождение первенца принца Гарри и Меган Маркл. 

О беременности Эми стало известно в октябре 2018-го. Актриса объявила, что находится в положении довольно оригинальным способом, заменив лица на фото с герцогами Сассекскими на свое и мужа. Кто бы тогда знал, что их дети родятся почти в одно и то же время!

Эми Шумер
Эми Шумер с супругом Крисом Фишером

Шумер довольно сложно переносила беременность. На втором триместре из-за сильного токсикоза знаменитость попала в больницу, а в последние недели вынашивания ребенка страдала от сильных отеков. 

Незадолго до начала схваток Эми и Крис объявили, что ждут сына. Имя мальчика и прочие подробности пока остаются неизвестными. 

Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и новорожденному здоровья!

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07 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Эми Шумер, Меган Маркл, Все о беременности Меган Маркл, Принц Гарри

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Кто-нибудь напишет о суррогатной матери, подумать только, ей же целых 37 лет, почти старая?))

  • Ахах, ага, напишут они, они только Меган подозревают во всем чем только можно и нельзя.

  • Какая же она жирная... даже не толстая, а именно жирная...

  • А кто это ? Хотя мне даже не интересно)

  • Эми сама похожа на младенца, на первой фотке 😆

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