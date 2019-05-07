37-летняя Эми Шумер впервые стала мамой

7 мая Эми Шумер объявила в своем микроблоге, что они с мужем Крисом Фишером впервые стали родителями.
О беременности Эми стало известно в октябре 2018-го. Актриса объявила, что находится в положении довольно оригинальным способом, заменив лица на фото с герцогами Сассекскими на свое и мужа. Кто бы тогда знал, что их дети родятся почти в одно и то же время!
Шумер довольно сложно переносила беременность. На втором триместре из-за сильного токсикоза знаменитость попала в больницу, а в последние недели вынашивания ребенка страдала от сильных отеков.
Незадолго до начала схваток Эми и Крис объявили, что ждут сына. Имя мальчика и прочие подробности пока остаются неизвестными.
Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и новорожденному здоровья!