Потап и Настя Каменских готовятся к скорой свадьбе

Недавно дуэту Потапа (Алексея Потапенко) и Насти Каменских исполнилось 13 лет. Вот уже некоторое время звезды занимаются сольными проектами, но продолжают плотно сотрудничать — 37-летний музыкант пишет песни для 32-летней артистки.
В 2014-м музыкант развелся со своей женой Ириной Горовой. А недавно, в конце февраля, Потап признался журналистам, что встречается с Каменских. Мужчина предпочел не вдаваться в подробности отношений со звездой, лишь лаконично подтвердив многолетние догадки общественности.
6 мая украинскому порталу «Страна» стало известно, что уже через пару недель Потап и Настя сыграют свадьбу!
Источник сообщил, что торжество состоится в Киеве. Его подробности держатся в секрете, но известно, что организацией праздника занимается знаменитое агенство, которое уже готовило свадьбы Нади Дорофеевой (солистка группы «Время и стекло») и близких друзей Потапенко.
Сами звезды пока никак не прокомментировали новость о своей свадьбе. Настя и Потап предпочитают не афишировать свои отношения. Надеемся, они не станут скрываться от фолловеров в день торжества!