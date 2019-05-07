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Потап и Настя Каменских готовятся к скорой свадьбе

Слухи о любовной связи Потапа и Насти Каменских ходят уже не первый год. На днях стало известно, что в скором времени артисты поженятся. 
Потап, Настя Каменских
Настя Каменских и Потап

Недавно дуэту Потапа (Алексея Потапенко) и Насти Каменских исполнилось 13 лет. Вот уже некоторое время звезды занимаются сольными проектами, но продолжают плотно сотрудничать — 37-летний музыкант пишет песни для 32-летней артистки. 

Несмотря на то, что долгие годы Алексей был счастлив в браке и воспитывал сына, коллег по сцене часто подозревали в любовной связи. 

В 2014-м музыкант развелся со своей женой Ириной Горовой. А недавно, в конце февраля, Потап признался журналистам, что встречается с Каменских. Мужчина предпочел не вдаваться в подробности отношений со звездой, лишь лаконично подтвердив многолетние догадки общественности. 

Настя Каменских
 

6 мая украинскому порталу «Страна» стало известно, что уже через пару недель Потап и Настя сыграют свадьбу! 

«Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать ''Горько!''», — поведал инсайдер корреспонденту портала. 

Источник сообщил, что торжество состоится в Киеве. Его подробности держатся в секрете, но известно, что организацией праздника занимается знаменитое агенство, которое уже готовило свадьбы Нади Дорофеевой (солистка группы «Время и стекло») и близких друзей Потапенко. 

Сами звезды пока никак не прокомментировали новость о своей свадьбе. Настя и Потап предпочитают не афишировать свои отношения. Надеемся, они не станут скрываться от фолловеров в день торжества!

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07 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
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Потап, Настя Каменских

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Уже который год нам пытаются втюхивать новость об их скорой свадьбе. А они, бедолаги, живут и не знают, что через две недели обязаны пожениться.

  • Никто не сомневался, что у них "просто работа".

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