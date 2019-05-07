«Один симпатичнее другого»: интернет-пользователи обсуждают совершеннолетних сыновей Анны Михалковой

В мае в семье Анны Михалковой сразу два радостных события: ее сыновья Андрей и Сергей празднуют дни рождения с разницей в один день. В честь этого актриса опубликовала два трогательных поста-поздравления, показав подписчикам уже подросших детей.

Сыновья Анны Михалковой Андрей и Сергей родились с разницей не только в один день, но и всего в один год! Старшему брату в этом году исполнилось 19 лет, а младшему — 18. Как и полагается современной маме, актриса поздравила наследников в Инстаграме, сопроводив свои посты фотографиями повзрослевших Андрея и Сергея.

Андрей Баков

В поздравлениях Михалкова посвятила своим детям немало трогательных слов, отметив достоинства и сильные стороны каждого из них. Старшему Андрею актриса написала: «Рядом с тобой хочется быть лучше. Ты меня воспитал больше, чем я смогла воспитать тебя». Младшего Сергея Анна назвала «человеком-загадкой» и поблагодарила за то, что он «сумел найти очень стройную гармонию в своей жизни».



1 2 3 4 5 6 Сыновья Анны Михалковой празднуют дни рождения с разницей в один день



Поздравительные посты оценили, прежде всего, представительницы прекрасного пола, которые отметили, какими красивыми выросли сыновья актрисы. Впрочем, немало комментариев было и от других мам уже взрослых детей, растроганных теплыми словами Михалковой.