17-летняя Мария Кончаловская просит не осуждать ее за роман с парнем на 8 лет старше

У дочери Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Марии появился молодой человек. Поначалу девушка смело выкладывала совместные фото, но получив несколько негативных комментариев, решила удалить их и попросила подписчиков не критиковать ее чувства.

Недавно Мария Кончаловская показала подписчикам своего бойфренда. Девушка рассказала, что встречается с молодым человеком по имени Никита, который старше ее на восемь лет. Мария и Никита вместе уже несколько месяцев.

Практически сразу после публикации снимков с бойфрендом Кончаловская решила удалить их. Девушке не понравилось, что фолловеры раскритиковали ее посты. Многие написали, что в 17 лет сложно построить серьезные отношения. И вообще, в этом возрасте лучше встречаться с ровесниками.

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Впоследствии Мария опубликовала пост, в котором объяснила свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. «В моих фото нет сексуального посыла.

А Никита... Я его люблю. И я делюсь с вами кусочками счастья, потому что мне кажется, что мы друзья... что вы можете порадоваться, погрустить и любить вместе со мной», — обратилась к подписчикам Кончаловская (орфография и пунктуация автора сохранены).