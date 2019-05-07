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В Сети набирает обороты флэшмоб в поддержку Микеллы Абрамовой

Поклонники вступились за дочь Алсу, победившую на шоу «Голос. Дети». Фанаты ответили на критику юной певицы флэшмобом в Инстаграме.

Наряду с негативными комментариями в адрес победительницы шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой в последнее время стали появляться и слова поддержки. Поклонники юной артистки считают, что она заняла первое место заслуженно, а развернувшуюся в Сети травлю необходимо остановить.

Поддержали Микеллу и фанаты Алсу, которые стали инициаторами флэшмоба. Они предложили выкладывать в соцсетях фото с хештегами #ЯПротивТравли и #МойГолосЗаМикеллу». Сейчас там можно найти несколько сотен публикаций.

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    Поклонники вступились за победительницу шоу «Голос. Дети» Микеллу Абрамову
    Смотреть галерею

Популярность флэшмоба стремительно растет. Люди пишут слова поддержки Микелле, осуждают тех, кто критикует ее и размышляют о природе кибер-буллинга. Впрочем, основную мысль большинства постов можно передать емкой фразой одной из участниц флэшмоба: «Каким бы несправедливым вы не считали результат — это не повод гнобить ребенка».

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07 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Алсу

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Что-то не верится в огромное количество поклонников.

  • Пытаются спасти положение.А все... репутация зарабатывается долго, а теряется в один миг.

  • А флешмоб тоже подставной? И голоса куплены?

  • Почему не повод?

  • А флешмоб тоже оплатил папа Микеллы?

  • Большинству нравилась Алсу, всегда писали "она тихая, красивая, в скандалах не замечена". Вам же было все равно, что человек сипит вместо пения, главное, платья красивые, так какие претензии? Ее дочка тоже в платьях будет ходить. Вам же больше не надо.

  • проплачен, не брыкались бы уже, до последнего что то доказать пытаются.

  • Вот и миллион выигранный пригодился)

  • Ну да, и организовали флэшмоб простые поклонники "звезды", верим

  • Репутация подмочена. Не уважаю.

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