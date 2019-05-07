В Сети набирает обороты флэшмоб в поддержку Микеллы Абрамовой

Поклонники вступились за дочь Алсу, победившую на шоу «Голос. Дети». Фанаты ответили на критику юной певицы флэшмобом в Инстаграме.

Наряду с негативными комментариями в адрес победительницы шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой в последнее время стали появляться и слова поддержки. Поклонники юной артистки считают, что она заняла первое место заслуженно, а развернувшуюся в Сети травлю необходимо остановить.

Поддержали Микеллу и фанаты Алсу, которые стали инициаторами флэшмоба. Они предложили выкладывать в соцсетях фото с хештегами #ЯПротивТравли и #МойГолосЗаМикеллу». Сейчас там можно найти несколько сотен публикаций.

1 2 3 4 5 6 Поклонники вступились за победительницу шоу «Голос. Дети» Микеллу Абрамову

Популярность флэшмоба стремительно растет. Люди пишут слова поддержки Микелле, осуждают тех, кто критикует ее и размышляют о природе кибер-буллинга. Впрочем, основную мысль большинства постов можно передать емкой фразой одной из участниц флэшмоба: «Каким бы несправедливым вы не считали результат — это не повод гнобить ребенка».