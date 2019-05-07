Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет

37-летняя Кейт Миддлтон четко следует королевскому протоколу и носит платья и юбки. Но иногда герцогиня Кембриджская все же не отказывает себе в удовольствии выйти в свет брюках. Именно это и произошло 7 мая.

Во вторник днем, когда весь мир обсуждал подробности родов Меган Маркл, принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на мероприятии в музее Cutty Sark. Там супруги объявили о старте регаты «Королевский кубок», которая состоится 9 августа. Кембриджи сами примут в ней участие и даже станут соперниками!

Для мероприятия Миддлтон предпочла наряд в морском стиле. Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках. Образ завершил ярко-красный клатч. Мы посчитали — за последние восемь лет, как Кейт пребывает в статусе герцогини, это было ее четвертое появление в брюках! Миддлтон явно берет пример с Елизаветы II, которая за свои 93 года надела данный предмет гардероба лишь 12 раз.

1 2 3 4 5 6 Как известно, Кейт Миддлтон редко выходит в свет в брюках

Разумеется, мероприятие не обошлось без упоминания малыша Сассекса — новоиспеченные дядя и тетя рассказали, что они не могут дождаться, когда наконец увидят племянника. Кейт также добавила, что мечтает узнать, какое же имя принц Гарри и Меган Маркл выбрали для сына.