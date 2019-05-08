Адвокаты Фролова опровергли информацию, что спортсмен через суд требует деньги у семьи Началовой

Во время отношений с хоккеистом Александром Фроловым у Юлии Началовой появилась квартира в элитной столичной новостройке. Ходили слухи, что, несмотря на отсутствие официально зарегистрированного брака, возлюбленные планировали владеть этой недвижимостью вместе.
Несколько лет назад хоккеист передал певице под расписку 20 миллионов рублей, чтобы она переписала на него часть квартиры.
Долгие месяцы адвокаты Фролова участвуют в судебных заседаниях, чтобы доказать неправомерность требований взыскания компанией денежных средств.
Ранее сообщалось, что если суд установит, что Александр уже действительно отдал Юлии крупную сумму, то семье певицы придется либо вернуть средства хоккеисту, либо сделать его совладельцем элитной квартиры.
«Информация о том, что Фролов требует денег с наследников певицы, в частности, с ее дочери Веры, не соответствуют действительности. Он никогда не обращался в суд с подобными претензиями. Единственный иск, который подал Александр, связан с требованием признать недействительным договор между Юлией и ''Весенними инвестициями''. Это дело никак не связано с какими-либо имущественными взысканиями в пользу Фролова с Юлии Началовой и, что особенно важно, с ее дочери Веры», — поведал адвокат спортсмена Антон Малинин «Комсомольской правде».
К тому же, 7 мая суд официально постановил на некоторое время остановить рассмотрение иска из-за смерти Юлии Началовой. Дело не будет разбираться до тех пор, пока не будет установлен ее правопреемник.