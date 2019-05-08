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Адвокаты Фролова опровергли информацию, что спортсмен через суд требует деньги у семьи Началовой

После смерти Юлии Началовой стало известно, что долгое время певица судилась с бывшим гражданским мужем Александром Фроловым. Недавно стали известны новые подробности этого дела.
Юлия Началова
Юлия Началова

Во время отношений с хоккеистом Александром Фроловым у Юлии Началовой появилась квартира в элитной столичной новостройке. Ходили слухи, что, несмотря на отсутствие официально зарегистрированного брака, возлюбленные планировали владеть этой недвижимостью вместе. 

Несколько лет назад хоккеист передал певице под расписку 20 миллионов рублей, чтобы она переписала на него часть квартиры.

Впрочем, после расставания Началова заявила, что Фролов не давал ей никаких денег. Чтобы не иметь дела с мужчиной, она продала права на его долг компании «Весенние инвестиции».

Долгие месяцы адвокаты Фролова участвуют в судебных заседаниях, чтобы доказать неправомерность требований взыскания компанией денежных средств. 

Александр Фролов
Александр Фролов

Ранее сообщалось, что если суд установит, что Александр уже действительно отдал Юлии крупную сумму, то семье певицы придется либо вернуть средства хоккеисту, либо сделать его совладельцем элитной квартиры. 

Впрочем, во время очередного заседания по делу, которое прошло 7 мая в Москве, адвокаты хоккеиста опровергли информацию о подобных претензиях со стороны Фролова. 

«Информация о том, что Фролов требует денег с наследников певицы, в частности, с ее дочери Веры, не соответствуют действительности. Он никогда не обращался в суд с подобными претензиями. Единственный иск, который подал Александр, связан с требованием признать недействительным договор между Юлией и ''Весенними инвестициями''. Это дело никак не связано с какими-либо имущественными взысканиями в пользу Фролова с Юлии Началовой и, что особенно важно, с ее дочери Веры», — поведал адвокат спортсмена Антон Малинин «Комсомольской правде»

  • Юлия Началова, Александр Фролов
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    Стало известно, что Александр Фролов не собирается судиться за квартиру с семьей Юлии Началовой
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К тому же, 7 мая суд официально постановил на некоторое время остановить рассмотрение иска из-за смерти Юлии Началовой. Дело не будет разбираться до тех пор, пока не будет установлен ее правопреемник. 

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08 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Юлия Началова, Александр Фролов

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