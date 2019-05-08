Дарья Жукова светилась от счастья во время выхода в свет с возлюбленным-миллиардером

Летом 2017-го Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись после 10 лет совместной жизни.
Вскоре после развода стала появляться информация о новых романах знаменитостей. Особенно журналистов заинтересовал избранник Жуковой, греческий миллиардер Ставрос Ниархос.
О романе Дарьи и Ставроса, которые раньше были друзьями, стало известно почти сразу после ее развода с Абрамовичем. Несмотря на продолжительность связи, пара предпочитает не распространяться о своих отношениях.
Пара не разлучалась в течение всего мероприятия. Судя по всему, возлюбленным действительно очень хорошо вместе!
Кстати, Met Gala — знаковое событие для знаменитостей. Впервые Дарья и Ставрос появились вместе на публике ровно год назад, на предыдущем балу в Метрополитен-музее.