Дарья Жукова светилась от счастья во время выхода в свет с возлюбленным-миллиардером

Вскоре после расставания с Романом Абрамовичем 36-летняя Даша Жукова начала встречаться с 32-летним магнатом Ставросом Ниархосом. Недавно впервые за долгое время пара появилась на публике вместе.

Дарья Жукова

Летом 2017-го Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись после 10 лет совместной жизни.



По слухам, расставание пары прошло безболезненно — олигарх и галеристка даже остались друзьями.

Вскоре после развода стала появляться информация о новых романах знаменитостей. Особенно журналистов заинтересовал избранник Жуковой, греческий миллиардер Ставрос Ниархос.

Ставрос Ниархос и Дарья Жукова

О романе Дарьи и Ставроса, которые раньше были друзьями, стало известно почти сразу после ее развода с Абрамовичем. Несмотря на продолжительность связи, пара предпочитает не распространяться о своих отношениях.

Впрочем, 6 мая Жукова и Ниархос появились вместе на балу Института костюма Met Gala 2019

Пара не разлучалась в течение всего мероприятия. Судя по всему, возлюбленным действительно очень хорошо вместе!

1 2 3 4 5 6 Дарья Жукова и Ставрос Ниархос пришли вместе на Met Gala 2019

Кстати, Met Gala — знаковое событие для знаменитостей. Впервые Дарья и Ставрос появились вместе на публике ровно год назад, на предыдущем балу в Метрополитен-музее.