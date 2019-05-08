Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Дарья Жукова светилась от счастья во время выхода в свет с возлюбленным-миллиардером

Вскоре после расставания с Романом Абрамовичем 36-летняя Даша Жукова начала встречаться с 32-летним магнатом Ставросом Ниархосом. Недавно впервые за долгое время пара появилась на публике вместе.
Дарья Жукова
Дарья Жукова

Летом 2017-го Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись после 10 лет совместной жизни. 

По слухам, расставание пары прошло безболезненно — олигарх и галеристка даже остались друзьями. 

Вскоре после развода стала появляться информация о новых романах знаменитостей. Особенно журналистов заинтересовал избранник Жуковой, греческий миллиардер Ставрос Ниархос.

Дарья Жукова
Ставрос Ниархос и Дарья Жукова

О романе Дарьи и Ставроса, которые раньше были друзьями, стало известно почти сразу после ее развода с Абрамовичем. Несмотря на продолжительность связи, пара предпочитает не распространяться о своих отношениях.

Впрочем, 6 мая Жукова и Ниархос появились вместе на балу Института костюма Met Gala 2019.

Пара не разлучалась в течение всего мероприятия. Судя по всему, возлюбленным действительно очень хорошо вместе!

Кстати, Met Gala — знаковое событие для знаменитостей. Впервые Дарья и Ставрос появились вместе на публике ровно год назад, на предыдущем балу в Метрополитен-музее. 

Перейти к обсуждению 6


08 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Дарья Жукова, Роман Абрамович

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Расскажите Даше Жуковой о разведенке-брошенке с детьми.

  • Симпатичный. Я так понимаю, "простые смертные" не про неё, ну молодец, что уж

  • Какие мужчины у нёе, ах) Молодец.

  • Она мне нравится, не пошлая, видно, что живёт в гармонии. Ещё и богатая...вот повезло!!

  • у богатых жизнь другая, завидую че уж!

  • какая прекрасная пара!!!!!! красивые и молодые!!! счастья от души!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-06 18:40:00
373
Самое печальное, что гибнут обычные люди. Простые смертные. А вот такие Проскуряковы живут и высказывают недовольство, что видите ли из-за каких-то обычные людишек, которые посмели погибнуть, Вашеству задержали рейс.
Юлия Проскурякова недовольна, что из-за трагедии в Шереметьево провела в самолете 4 часа и не улетела из Майами
71 Комментариев
Гость 2019-05-06 08:57:00
196
От наших супер джетов отказались во всем мире! Причина - слишком аварийные! Нигде в мире больше самолеты не падают так часто как у нас! Почему??? Тому что денег на нормальные разработки и качественную сборку нет - растащили! А что - не страшно! Полетит! А не долетит, так наши дети на таких не летают! Специалистов - нет! Все денежные и ответственные места заняты сыночками-дочками-внуками-племянницами и прочими! Рассадили своих неучей на теплые места! Интересно как им такая цена успеха???
Следственный комитет заявил о 41 погибшем в катастрофе в Шереметьево
220 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.