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Брэд Питт отреагировал на слухи о возобновлении его отношений с Дженнифер Энистон

После того как несколько месяцев назад Брэд Питт посетил день рождения Дженнифер Энистон, в интернете сразу появились слухи о возобновлении романа между звездами. Недавно знаменитый актер ответил на прямой вопрос о бывшей супруге.

На днях Брэд Питт ответил на слухи о возобновлении отношений с Дженнифер Энистон. Напомним, голливудские звезды были женаты с 2000 по 2005 год. Как утверждали некоторые СМИ, Питт начал встречаться с Анджелиной Джоли еще до официального развода с Энистон.

Сейчас и Брэд, и Дженнифер снова свободны. Напомним, бракоразводный процесс Питта и Джоли завершился в апреле, а Энистон и ее избранник Джастин Теру расстались еще в 2018 году. Этот факт еще больше подогревает интерес к отношениям бывших супругов.

  • Брэд Питт, Дженнифер Энистон
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    Недавно в интернете появились слухи о возобновлении отношений Брэда Питта и Дженнифер Энистон
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Недавно папарацци, которому удалось подойти к Брэду и напрямую спросить  его о нынешних отношениях с Дженнифер. Видео, на котором запечатлен ответ актера, поделилось издание Entertainment Tonight. Услышав вопрос фотографа, Питт только рассмеялся и ответил: «О, мой Бог». Конечно, это вовсе не признание в любви, на которое рассчитывали поклонники, но и не прямое отрицание. По крайней мере, даже такого краткого ответа хватило фанатам, чтобы усомниться в теории и воссоединении.

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08 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Анджелина Джоли

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  • Что он ещё мог ответить на выдумки инсайдеров?

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