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Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл получил первые подарки

6 мая Меган Маркл родила первенца. Теперь все внимание прессы и поклонников британской королевской семьи приковано к малышу, а сам малыш Арчи уже начал получать первые подарки. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри с сыном

6 мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. Спустя пару дней герцоги показали миру малыша, а также сообщили, что назвали сына Арчи

Поклонники британской королевской семьи ликуют и уже несколько дней празднуют появление наследника на свет. 

Фанаты в буквальном смысле этого слова осадили Виндзорский замок. Некоторые из них выкрикивают поздравления, адресованные Меган и Гарри, и держат в руках огромные плакаты с пожеланиями. 

 
 

Впрочем, некоторым счастливчикам уже удалось лично поздравить принца Гарри с новым статусом. 

9 мая молодой отец улетел в Нидерланды, чтобы принять участие во встрече, посвященной скорому началу международных спортивных игр для инвалидов Invictus Games. Как только принц приехал на мероприятие, участники выстроились в очередь, чтобы сказать ему теплые слова.

Принц Гарри
 

Не обошлось и без приятных сюрпризов — правда, почти все они были для малыша Арчи. 7-летняя поклонница передала младенцу игрушку, а нидерландская принцесса Маргарита вручила Гарри и его сыну модные обновки — крошечное боди для Арчи и спортивную куртку с надписью «Папочка» для Гарри. 

Вероятно, мужчину сильно растрогали презенты для его крохи сына. Весь день с лица Гарри не сходила улыбка. А уж с какой гордостью он носил куртку со словом «Папочка» и рассказывать не стоит — посмотрите сами на снимки с принцем!

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09 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл, Принц Гарри

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Счастливый!

  • Всегда на снимках с детьми Гарри улыбается, а тут свой родился - счастья полные штаны :) Особенно приятно видеть, когда отцы искренне балдеют от своей новой роли.

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