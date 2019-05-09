Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл получил первые подарки

6 мая Меган Маркл родила первенца. Теперь все внимание прессы и поклонников британской королевской семьи приковано к малышу, а сам малыш Арчи уже начал получать первые подарки.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном

6 мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. Спустя пару дней герцоги показали миру малыша, а также сообщили, что назвали сына Арчи.

Поклонники британской королевской семьи ликуют и уже несколько дней празднуют появление наследника на свет.

Фанаты в буквальном смысле этого слова осадили Виндзорский замок. Некоторые из них выкрикивают поздравления, адресованные Меган и Гарри, и держат в руках огромные плакаты с пожеланиями.

Впрочем, некоторым счастливчикам уже удалось лично поздравить принца Гарри с новым статусом.



9 мая молодой отец улетел в Нидерланды, чтобы принять участие во встрече, посвященной скорому началу международных спортивных игр для инвалидов Invictus Games. Как только принц приехал на мероприятие, участники выстроились в очередь, чтобы сказать ему теплые слова.

Не обошлось и без приятных сюрпризов — правда, почти все они были для малыша Арчи. 7-летняя поклонница передала младенцу игрушку, а нидерландская принцесса Маргарита вручила Гарри и его сыну модные обновки — крошечное боди для Арчи и спортивную куртку с надписью «Папочка» для Гарри.

1 2 3 ... 10 Сын принца Гарри и Меган Маркл уже получает подарки от поклонников

Вероятно, мужчину сильно растрогали презенты для его крохи сына. Весь день с лица Гарри не сходила улыбка. А уж с какой гордостью он носил куртку со словом «Папочка» и рассказывать не стоит — посмотрите сами на снимки с принцем!