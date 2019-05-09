Журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни

Вечером 9 мая СМИ стало известно, что Сергей Доренко попал в ДТП. К сожалению, врачам не удалось спасти знаменитого журналиста.

Сергей Доренко

9 мая Telegram-канал Mash сообщил о том, что 59-летний Сергей Доренко госпитализирован в одну из столичных больниц. По информации источника, мужчине стало плохо во время езды на мотоцикле.

Вероятно, из-за внезапно ухудшившегося самочувствия Сергей потерял управление транспортом.

Мотоцикл завалился на бок и протащил Доренко по дороге.

Ранее сообщалось о том, что журналист перенес клиническую смерть. Впрочем, по новой информации СМИ, Доренко скончался, так и не придя в сознание.

Сергей Доренко — одна из самых знаковых фигур российской журналистики. Мужчина работал в ряде информационных программ на главных каналах страны, а в последние пять лет был главным редактором радиостанции «Говорит Москва».



Woman.ru приносит соболезнования родным и близким журналиста.

