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Журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни

Вечером 9 мая СМИ стало известно, что Сергей Доренко попал в ДТП. К сожалению, врачам не удалось спасти знаменитого журналиста.
Сергей Доренко
Сергей Доренко

9 мая Telegram-канал Mash сообщил о том, что 59-летний Сергей Доренко госпитализирован в одну из столичных больниц. По информации источника, мужчине стало плохо во время езды на мотоцикле. 

Вероятно, из-за внезапно ухудшившегося самочувствия Сергей потерял управление транспортом. 

Мотоцикл завалился на бок и протащил Доренко по дороге. 

 
 

Ранее сообщалось о том, что журналист перенес клиническую смерть. Впрочем, по новой информации СМИ, Доренко скончался, так и не придя в сознание. 

Сергей Доренко — одна из самых знаковых фигур российской журналистики. Мужчина работал в ряде информационных программ на главных каналах страны, а в последние пять лет был главным редактором радиостанции «Говорит Москва». 

Woman.ru приносит соболезнования родным и близким журналиста. 

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09 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Facebook, Instagram
Теги

Алексей Венедиктов, Юрий Дудь

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Хера себе... уже ведь была у него трагичная история с мотоциклом... да уж, судьба у этого человека такая.

  • Жил грешно и помирал смешно (с)

  • Редеют ряды пропагандистской братии...

  • Гость

    Хера себе... уже ведь была у него трагичная история с мотоциклом... да уж, судьба у этого человека такая.

    Не, там вроде сердечный приступ. Своеобразный был человек, но интересный. Еще несколько часов назад в телеграмме писал. Судьба. Жаль...

  • Царство небесное...

  • Гость

    Жил грешно и помирал смешно (с)

    Неизвестно еще как вы помрете. Всех это ждет, бессмертных не бывает. А глумиться некрасиво.

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