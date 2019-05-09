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Хилари Дафф выходит замуж за отца своей дочери спустя 2 года после начала отношений

В 2018-м Хилари Дафф стала мамой во второй раз. 9 мая журналисты узнали о новом статусе звезды — возлюбленный сделал Хилари предложение!
Хилари Дафф
Мэттью Кома и Хилари Дафф с дочерью Бэнкс

Осенью 2018-го 31-летняя актриса и певица Хилари Дафф родила второго ребенка. Отцом новорожденной стал возлюбленный звезды, музыкант Мэттью Кома. Пара назвала малышку Бэнкс.

Певица и композитор познакомились еще в 2015-м, но стали парой в начале 2017-го. В их отношениях существовали некоторые проблемы.  

Хилари и Мэттью было сложно встречаться из-за слишком разных рабочих графиков. Из-за этого после нескольких месяцев романа влюбленные расстались. 

 
 

Впрочем, в скором времени Дафф и Кома поняли, что не могут жить друг без друга. В начале 2018-го они снова сошлись, а уже осенью у них родилась дочь!

9 мая стало известно, что музыкант наконец сделал своей возлюбленной предложение.

«Он попросил меня стать его женой», — написала знаменитость в своем микроблоге, показав фолловерам серию снимков, на которых она позирует с роскошным кольцом на безымянном пальце. 

На данный момент неизвестно, когда состоится свадьба знаменитостей — для начала Мэттью и Хилари хотят в полной мере насладиться статусом жениха и невесты. 

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09 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru
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Хилари Дафф

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