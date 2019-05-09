Хилари Дафф выходит замуж за отца своей дочери спустя 2 года после начала отношений

Осенью 2018-го 31-летняя актриса и певица Хилари Дафф родила второго ребенка. Отцом новорожденной стал возлюбленный звезды, музыкант Мэттью Кома. Пара назвала малышку Бэнкс.
Хилари и Мэттью было сложно встречаться из-за слишком разных рабочих графиков. Из-за этого после нескольких месяцев романа влюбленные расстались.
Впрочем, в скором времени Дафф и Кома поняли, что не могут жить друг без друга. В начале 2018-го они снова сошлись, а уже осенью у них родилась дочь!
«Он попросил меня стать его женой», — написала знаменитость в своем микроблоге, показав фолловерам серию снимков, на которых она позирует с роскошным кольцом на безымянном пальце.
На данный момент неизвестно, когда состоится свадьба знаменитостей — для начала Мэттью и Хилари хотят в полной мере насладиться статусом жениха и невесты.